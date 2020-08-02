Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 августа 2020 года: В понедельник на КПВВ "Еленовка" откроется очередной гуманитарный коридор

Медработники ДНР за минувшие сутки обнаружили коронавирусную инфекцию у четырех человек.

- Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 1 августа, выявлено четыре случая заболевания COVID-19, – сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

В Минздраве уточнили, что за 24 часа по результатам нескольких отрицательных тестов было выписано два человека. Также за последние сутки зарегистрированы два летальных случая.

Завтра, 3 августа, на КПВВ «Еленовка» будет организован очередной гуманитарный коридор для въезда и выезда.

Условия для пересечения границы остались прежние. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на территории Украины или временно подконтрольной Киеву части Донецкой области. Для въезда в ДНР обязательно наличие разрешения Межведомственного оперативного штаба.

Также все въезжающие на территорию ДНР проходят обязательную 2-х недельную обсервацию в клиниках Республики. Она проходит бесплатно, включая 3-х разовое питание.

В целом, если не считать работу КПВВ с Украиной, республика вернулась к прежнему докарантинному ритму жизни: открыты театры, кафе, нет ограничений в посещении парков и спортзалов, а встретить человека на улице в маске по такой жаре - большая редкость.

Тем не менее разговоры о второй волне коронавируса, которая возможна уже этой осенью, не теряют своей актуальности.

Всего же по данным медиков, на сегодняшний день в стране подтверждено 1785 случаев заболевания: выздоровели 836 человек, 843 проходят лечение, умерли 106.

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