Молился под авиаобстрелом: История трагической гибели батюшки из Луганска

31 июля 2014 года неуправляемыми авиационными ракетами была обстреляна улица Чапаева в Луганске. По ней возвращался домой священнослужитель Владимир Креслянский. Он вышел из храма иконы Божией Матери «Умиление». Закончилась вечерняя служба. На часах было 19.30 вечера. Направляясь в сторону дома отец Владимир попал под бомбардировку.

Две первые выпущенные кассетные убийцы ранили батюшку: была задета левая рука и грудь. Вместо того чтобы искать укрытие и спастись, истекая кровью, он нашел в себе силы, стал на колени и начал молиться. После этого упавшие бомбы на ближайшие жилые кварталы не разорвались. Они входили в асфальт, как нож в масло, а батюшка продолжал молиться, перекрещиваясь правой рукой. Отец Владимир погиб от потери крови... все также стоя на коленях.

Погиб как Серафим, стоя на коленях

Кто-то, прочитав эту историю, подумает, что снаряды не могли не взорваться благодаря молитве. Но верующие люди понимают, что слишком много совпадений в этой истории.

В день гибели священнослужителя чествовали день памяти Серафима Саровского, который тысячу дней и тысячу ночей провёл в молитве на камне валуне.

- Так отец Владимир сподобился мученической кончине в день памяти преподобного Серафима Саровского и почил, стоя на коленях, также как много лет до этого великий русский святой, - говорит диакон Петр Пахомов.

Серафим Саровский, так же как и Владимир Креслянский умер во время молитвы. Молился он иконе «Умиления» Божьей Матери, в честь которой названа церковь, из которой вышел отец Владимир.

Отец Владимир похоронен на территории церкви, в которой служил. Фото: Архив храма Вознесение Господне

Луганчанин Николай Турчаев знал отца Владимира много лет. За четыре часа до трагедии он виделся со священником. Они, как и обычно, по четвергам, ездили в интернат к детишками. После он завёз его домой. Тот угостил его грушами, яблоками и они распрощались.

- Батюшка был не только хорошим другом, товарищем, который всегда мог помочь. Ещё одной чертой его характера была бескорыстность. Я как-то дал батюшке 200 гривен. Он отдал их бедным. Я говорю: «У вас же пятеро детей, зачем?» А он отвечает: «Бог дал, Бог взял и воздаст опять. Ведь им нужнее». Это говорило о многом, - вспоминает о священнослужителе Николай Турчаев.

Он рассказал, что во время авиаударов украинской армии по Луганску и его пригородов у отца Владимира разбомбили дом. В то время он находился в зале. К счастью - никто не пострадал. Во второй раз его дом задело и разрушило значительно сильней... но этого он уже не увидел.

- Украинские военные целились в 12 поликлинику, возле которой жил отец Владимир, но снаряды пролетели и попали в его жилье, - вспоминают соседи погибшего, - У него осталось пятеро детей, которых он очень любил и посвящал им всю свою жизнь. Их вместе с матушкой он успел отправить в Орск, откуда был родом.

Принимал участие в восстании

С самого начала кризиса на востоке Украины отец Владимир поддерживал народ. Каждый день на митингах он молился, не жалея своих сил. Он проводил молебны в подвалах, куда прятались жители Луганска во время обстрелов, и сутки напролет в окопах во время массированных атак вооруженных сил Украины.

- Как-то раз мы узнали, что готовится ввод украинской техники в центр города, - рассказывает Николай Турчаев. - Мы взяли кресты, на них прикрепили свечи и подожгли их. Это как раз было вечером. И когда украинские военные увидели горящие кресты - развернули танки и уехали.

Отец Владимир похоронен на территории церкви, в которой служилФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Однажды батюшка Владимир предложил поехать в Луганский аэропорт, который на то время контролировался украинскими военными. Его коллеги сначала открещивались от такой идеи, но отец Владимир все-таки убедил их в важности этой поездки.

- Когда мы подъехали к воздушной гавани, к нам сразу начали бежать солдаты с автоматами наготове, тогда стало очень страшно, - говорит Александр. - Но батюшка всегда был уверен в себе, он взял в руки белую ленту и сказал им, что мы пришли с миром и начал читать молитвы, подталкивая их на мир.

Отец Владимир похоронен на территории церкви, в которой служил. Читатели «Комсомолки» принимали участие в сборе средств на строительство склепа. На призыв нашей редакции откликнулись несколько человек, чуть позже нам позвонили из Макеевского Свято-Георгиевского собора и сообщили, что с помощью прихожан они собрали некоторую сумму. Все собранные деньги передали в храм, где служил батюшка. Уже в 2016 году склеп был возведен.

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