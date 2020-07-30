2020-07-30T14:29:19+03:00
Политика

Из России в Донбасс доставили 141 тонну гуманитарной помощи: что привезли грузовики?

В состав 97-го по счету гуманитарного конвоя в основном вошли медикаменты
Никита МАКАРЕНКОВАндрей ТРУБЕЦКИЙ
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Из России в Донбасс доставили 141 тонну гуманитарной помощиИз России в Донбасс доставили 141 тонну гуманитарной помощиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Сегодня в Донбасс прибыл очередной гуманитарный конвой из Российской Федерации. По счету он стал 97-м с начала конфликта. В этом году это первый гумконвой.

В Донецкую Народную Республику доставили примерно 65 тонн лекарств и медицинских препаратов.

- Министерством здравоохранения было получено около 65 тонн гуманитарного груза, разгрузка которого осуществляется на складе базы специального медицинского снабжения минздрава, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В состав 97-го по счету гуманитарного конвоя в основном вошли медикаменты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В состав 97-го по счету гуманитарного конвоя в основном вошли медикаментыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На всех прибывших грузовиках надпись – «Гуманитарная помощь от Российской Федерации». Грузовики прибыли в Республику из «Донского спасательного центра».

В состав конвоя вошли препараты и изделия, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, препараты для лечения онкологических, онкогематологических заболеваний, вакцины для проведения плановых прививок и расходные материалы для гемодиализа.

Пересчет лекарственных препаратов и медизделий уже начался. Уже в скором времени будет их дальнейшее распределение по профильным учреждениям в соответствии с потребностями.

На всех прибывших грузовиках надпись – «Гуманитарная помощь от Российской Федерации» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На всех прибывших грузовиках надпись – «Гуманитарная помощь от Российской Федерации»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В состав 97-го по счету гуманитарного конвоя в основном вошли медикаменты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В состав 97-го по счету гуманитарного конвоя в основном вошли медикаментыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Представители минздрава и министерства по чрезвычайным ситуациям Республики рассказали, что планируется налаживание поставок гуманитарной помощи из России. До конца года могут завести юбилейный 100-й конвой.

В Луганскую Народную Республику гуманитарный конвой привез 76 тонн медикаментов и медицинского имущества.

- Очень большая часть зашла препаратов для лечения больных, находящихся на гемодиализе. Зашли препараты для лечения больных с психиатрической патологией, а также вакцины, которые мы очень ждали. Это долгожданный гуманитарный конвой. Хочу сказать слова признательности Российской Федерации, которая в очередной раз нам помогает с лечением наших хронических пациентов Республики, - поблагодарила министр здравоохранения Республики Наталья Пащенко.

Напомним, первый конвой гуманитарной помощи из Российской Федерации был доставлен в Донбасс в августе 2014 года. Тогда в Донецкую и Луганскую Народные Республики доставили около 85 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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