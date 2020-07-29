Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 июля 2020 года: У 16 прибывших из Украины через гуманитарный коридор жителей выявлен Covid-19

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 41 жителя.

- Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружено у прибывших из Украины 17 июля и четырнадцать случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у прибывших из Украины 20 июля, - сказали в Минздраве Республики.

Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее.

- В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в здравоохранительном ведомстве ДНР.

Отмечается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 17 человек.

За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 1710 жителей. Из этого числа 792 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 99 летальных случаев. Лечение продолжают 819 пациентов.

- Напоминаем о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в Минздраве ДНР.

Тем временем, продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.

Напомним, что 27 июля ДНР и Киев организовали очередной гуманитарный коридор на КПП «Еленовка». Всех прибывших в Республику отправили на обязательный двухнедельный карантин. Она проходит бесплатно, включая не только трехразовое питание, но и сами тесты на COVID-19. Ранее «Комсомолка» более детально рассказывала об условиях обсервации, прибывших из Украины, и чем она обусловлена.