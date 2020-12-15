«Даже дети уже не реагируют на обстрелы»: Украина вторые сутки обстреливает Горловку

Так Украина борется с "террористами" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины сегодня обстреляли поселок шахты 6/7 на северо-западе Горловки.

- Обстрел со стороны позиций вооруженных формирований Украины в поселке Шумы зафиксирован в 12:40. Применялся ручной противотанковый гранатомет, - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нужно учитывать, что этот горловский поселок густо населен людьми, немало здесь семей с детьми. Этим мальчикам и девочкам не впервой прятаться в подвалы от «приветов» с украинской стороны. Многие из них провели в подвале первые месяцы жизни, а сейчас уже готовятся пойти в школу. О перемирии тут говорят с иронией.

- Снова у нас громко. Да мы уже привыкли, даже дети не реагирует, - рассказывает мне по телефону жительница поселка Елена Дерюга. - Слава богу, сейчас никто не пострадал.

Сутками ранее под огонь вместе с горловским поселком попали донецкое село Веселое (рядом с бывшим аэропортом), села Новая Таврия и Коминтерново на юге Республики.

А в начале осени, 10 сентября, Киев сорвал проведение совместной с ДНР инспекции в Шумах, целью которой должно было стать установление истинного положения дел с инженерными работами украинской армии в районе. Донецк неоднократно заявлял, что под Горловкой ВСУ в нарушение дополнительных мер контроля перемирия возвели сооружения и продвигали свои укрепления к арке водовода «Северский Донец – Донбасс» (одна из ключевых водных коммуникаций в регионе) с намерением укрепиться под ней.

Ранее разведка ДНР сообщила, что украинские боевики пригнали бронетехнику в жилые массивы Донбасса.

Читайте также

Что делать жителям ДНР после получения паспорта РФ: практические советы

Разъяснения «Комсомолке» дала депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова (подробнее)