Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 декабря 2020 года: выявлено 160 новых случаев коронавируса

Медики продолжают сражаться с опасной инфекцией Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сто шестьдесят новых случаев заражения коронавирусом в ДНР зафиксировано по результатам исследований за прошедшие сутки. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

В ведомстве добавили, что за истекшие 24 часа с учета после выздоровления сняты 406 пациентов. Кроме того, зафиксировано 12 летальных случаев.

С учетом последних данных в Республике подтверждено 12 685 фактов заражения коронавирусом нового типа: на амбулаторном и стационарном лечении остаются 4024 пациента, 7681 перебороли вирус, умерли 1160 человек.

Ранее сто двадцать шесть человек въехали в ДНР с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 14 декабря. Движение через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка» было доступно накануне с 9:00 до 16:30. Из четырех КПВВ, которые до этого действовали в Донбассе, сейчас функционирует только один - «Еленовка — Новотроицкое».

При этом на Украине за сутки – 8 416 новых случаев COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 909 082 фактов заражения коронавирусом. Умерло 15 480 человек.

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