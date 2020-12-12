Как не остаться на улице: новые правила заселения в гостиницы РФ для жителей ДНР с детьми

Предусмотрите новые правила путешествия с детьми, которые вступают в силу с 1 января 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

На носу новогодние праздники, а потому не лишним будет ознакомиться с нововведениями, которые касаются правил заселения детей в гостиницы РФ.

- С 1 января 2021 года вступают в силу новые Правила предоставления гостиничных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 г. № 1853, - разъяснила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова. - Важные моменты касаются заселения в гостиницу несовершеннолетних.

Какие обязательные документы нужны детям до 18 лет, чтобы заселиться в гостиницу в России?

- Дети до 14 лет, путешествующие с родителями (одним из родителей): Свидетельство о рождении + Паспорт родителя, - пояснила депутат. - Дети до 14 лет, путешествующие без родителей – с бабушками, родственниками или третьими лицами: Свидетельство о рождении + Паспорт сопровождающего + нотариально заверенное согласие одного из родителей или законных представителей.

Дети 14-18 лет, путешествующие с родителями (одним из родителей): Документ, удостоверяющий личность (паспорт несовершеннолетнего) + Паспорт родителя.

Дети 14-18 лет, путешествующие без родителей: Документ, удостоверяющий личность (паспорт несовершеннолетнего) + нотариально заверенное согласие одного из родителей или законных представителей.

Запомните! «Чужим детям до 18 лет» в гостинице обязательно нужна доверенность от родителей (одного из них)!

Особенности для детей – граждан РФ из ДНР:

Если ребенок – гражданин РФ, в 14 лет у него должен быть свой внутренний паспорт РФ. Также для заселения подойдет загранпаспорт или временное удостоверение личности. Их можно предъявить для заселения в гостиницу в качестве документа, удостоверяющего личность.

А как быть детям, которые в 14 лет не являются гражданами РФ, и ждут получения своего первого паспорта ДНР?

Согласно подпункту «б» пункта 1 Указа Президента России В.В. Путина от 18.02.17 г. №74 для пересечения границы дети в возрасте до 16 лет могут предъявить свидетельство о рождении при пересечении границы с одним из родителей или сопровождающим (при наличии доверенности от одного из родителей).

Исходя из этого, если у ребенка с 14 до 16 лет нет гражданства РФ, и он постоянно проживает в ДНР, то он может заселиться в гостиницу России:

- С родителями (одним из родителей) при предъявлении Свидетельства о рождении + Паспорта родителя.

- С сопровождающим при предъявлении Свидетельства о рождении + Паспорта сопровождающего + нотариально заверенного согласия одного из родителей или законных представителей.

- Без родителей, при предъявлении Паспорта несовершеннолетнего + нотариально заверенного согласия одного из родителей или законных представителей.

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