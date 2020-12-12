Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 декабря 2020 года: Выявлено более 200 новых случаев за последние сутки

За сутки выписаны с полным выздоровлением и отрицательными тестами на коронавирус 322 человека Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 200 новых случаев COVID-19 диагностированы в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

- За 11 декабря проведено 569 исследований, выявлено 195 случаев заболевания (34,3%), и у 10 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, – говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом за сутки выписаны с полным выздоровлением и отрицательными тестами на коронавирус 322 человека.

Всего же по состоянию на 10:00 12 декабря на территории ДНР зарегистрирован 12 401 случай COVID-19. На лечении стационарном и амбулаторном – 3991 пациент, выписаны – 7273 человека, летальных случаев – 1137.

При этом в ДНР не проводятся локдауны, работают все учреждения и заведения общественного питания. Студенты и школьники обучаются в очном режиме. Продолжают оставаться закрытыми границы между ДНР и Украиной. Въезд на территорию Республики осуществляется только по разрешению штаба "Здоровое движение".

На Украине за сутки – 12 811 случаев COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 885 039 фактов заражения коронавирусом . Умерло 14 998 человек.

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