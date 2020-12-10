Георгий Городник: «Достаточно было один раз встретиться с Натальей Смирновой, чтобы понять, что она - Герой»

Наталья Смирнова (в центре) с коллегами и друзьями на кафедре анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний Донецкого национального медицинского университета. Фото: ДОКТМО

Отправляюсь в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение. В 11-м корпусе, где находится 1-я нейрохирургия, у меня встреча с заведующим кафедрой анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний, профессором Георгием Городником.

Георгий Городник . Фото: ДОКТМО

- Наталья Смирнова – не просто наша коллега. Это наш друг; человек, о котором мы никогда не будем говорить в прошедшем времени по одной простой причине. Коллектив кафедры, на которой она работала всю свою сознательную жизнь, - это одна большая семья анестезиологов-реаниматологов, - рассказывает Георгий Анатольевич. - К флешмобам «Врачи - герои нашего времени!» многие привыкли, но понимающие люди к этому относятся с трепетом. Знаете, достаточно было один раз встретиться с таким человеком, каким была Наталья Николаевна, чтобы понять, что она - Герой. И это оценка не только ее труда. Это оценка труда всех анестезиологов.

Георгий Городник был студентом у декана лечебного факультета, участника Великой Отечественной войны Николая Попова – отца Натальи Смирновой. Супруг и сын Натальи Николаевны – оба хирурги. В этом году в Донецкий национальный медицинский университет поступила ее внучка.

- Именно Наталья Смирнова привила всей своей семье любовь к медицине, - продолжает Георгий Анатольевич. - Вроде кажется, что ты с человеком рядом, и только когда случается горе, его рядом с тобою не становится, начинаешь понимать, насколько большую нагрузку он нес.

Подруга Натальи Смирновой - профессор кафедры Екатерина Шраменко рассказывает, что Наталья Николаевна всегда стильно одевалась. Она была легкой и приятной в компании.

- Казалось, что и проблем у нее никаких нет, все ей дается легко и просто, - вспоминает Екатерина Константиновна. - Мы запомним Наталью не только как влюбленного в свою профессию специалиста, но еще и как надежного друга, всегда готового прийти на помощь, и как оптимиста, никогда не опускающего рук, и как любящую и заботливую жену, маму и бабушку.

СПРАВКА «КП»

Наталья Николаевна Смирнова родилась в семье медиков 14 августа 1953 года. С отличием окончила Донецкий государственный медицинский институт имени М. Горького. 42 года проработала врачом анестезиологом-реаниматологом; была членом Правления Ассоциации анестезиологов ДНР.

С 2014 года во время боевых действий, являясь главным республиканским анестезиологом, организовывала оказание медицинской помощи раненым во всех больницах Республики.

За достижения в развитии службы по оказанию медицинской помощи мирным жителям во время активных боевых действий была награждена знаком отличия «Медицинская слава» и грамотой Правительства ДНР. За самоотверженный труд в 2020 году Наталья Смирнова получила Орден Республики.

Она автор 418 научных трудов, учебных пособий и 6 патентов на изобретения в сфере анестезиологии и интенсивной терапии.

Натальи Смирновой не стало 1 ноября 2020 года.

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