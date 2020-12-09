Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко – о погибшей на фронте борьбы с коронавирусом Наталье Смирновой: Как бы она себя не чувствовала, все равно шла в «красную зону»

Ольга Долгошапко знала Наталью Николаевну много лет Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Наталья Смирнова с первого дня борьбы с новой коронавирусной инфекцией работала в «красной зоне». На ее плечах было и само открытие госпитальных баз для лечения COVID-19. Глава ДНР Денис Пушилин наградил Наталью Николаевну званием «Герой Труда Республики» (посмертно). О Враче с большой буквы «Комсомольской правде» рассказала советник Главы ДНР Ольга Долгошапко.

- Ольга Николаевна, когда начали совместно работать с Натальей Смирновой? В каких ситуациях Вы соприкасались?

- Наталью Николаевну я знала много лет. Близко начали работать с начала 90-х годов. Тогда я была акушером-гинекологом роддома Донецкого регионального центра охраны материнства и детства, какое-то время работала в отделении акушерской реанимации. К нам приезжали женщины на роды с самой сложной акушерской патологией не только со всей Донецкой области, но и с Луганской области и других регионов. Нередко течение их беременности утяжелялось и другими проблемами со здоровьем. Мы никому не отказывали. Когда была необходимость, вызывали для них врачей смежных специализаций. Одним из таких консультантов, которых мы часто вызывали, была Наталья Смирнова. Она всегда очень внимательно относилась к нашим пациенткам. Очень скрупулезно изучала истории болезней и всегда давала дельные советы.

Наталья Николаевна была доцентом кафедры анестезиологии и реаниматологии Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького, и когда я уже сама стала преподавателем (на кафедру Ольга Долгошапко пришла в 1995 году молодым ассистентом. - Авт.), мы стали пересекаться на научно-практических конференциях. Наталья Николаевна всегда была открытым, очень добрым человеком. Она читала потрясающе интересные лекции, приводя примеры из своей практики.

Снова с Натальей Смирновой мы столкнулись в 2014 году, когда был большой поток раненых (Ольга Долгошапко возглавляла Первый военный госпиталь города Донецка, который располагался на территории Донецкого клинического территориального медицинского объединения. - Авт.). Очень импонировало, что все сотрудники кафедры анестезиологии и реаниматологии остались в Донецке. Это был, прежде всего, показатель отношения к больным. На них пришелся самый большой груз ответственности, поскольку в больницу Калинина, где находится эта кафедра, везли пациентов в том числе с самыми тяжелыми нейротравмами, травмами грудной клетки и брюшной полости.

Теснее стала работать с Натальей Смирновой с декабря 2018-го, когда пришла министром здравоохранения. Я доверила ей возглавить службу анестезиологии и реаниматологии в Донецкой Народной Республике. Она не была в штате Министерства здравоохранения, Наталья Николаевна совмещала деятельность на кафедре в медицинском университете с работой врача анестезиолога-реаниматолога в больнице. Как главный внештатный специалист Минздрава, Наталья Смирнова отвечала и за подготовку кадров врачей-интернов, повышение квалификации специалистов, а также переподготовку врачей, например, терапевтов или хирургов в анестезиологов. На женских плечах Натальи Николаевны лежал огромнейший груз ответственности и хочу отметить, что она с этим всегда справлялась с честью.

Наталья Смирнова. Фото: ДОКТМО

- Во время пандемии коронавируса основная нагрузка легла на анестезиологов-реаниматологов, пациенты с тяжелыми пневмониями были обречены без своевременной кислородной поддержки. Как в новых условиях Наталья Николаевна выстраивала работу вверенной ей службы?

- Вы помните, что еще до начала эпидемии COVID-19 мы собирались штабом в Министерстве здравоохранения и, анализируя опыт тех стран, которые первыми столкнулись с этой бедой, в частности, Китая и стран Европы, прописывали сценарии, по которым могло пойти развитие эпидемии у нас в Республике. Мы рассчитывали возможную потребность в ковидных койках, аппаратах искусственной вентиляции легких. Смотрели, какие препараты и схемы лечения дают лучший эффект. Где, какие ошибки. Наталья Николаевна всегда была в курсе всех событий, она тщательно анализировала ситуацию. И когда в ДНР начали появляться больные коронавирусом, особенно тяжелые, которым требовались реанимация и кислород, Наталья Смирнова была в числе первых, кто надевал на себя противочумный костюм и заходил во все «красные зоны». Она помогала перепрофилировать больницы под госпитальные базы для лечения COVID-19 и внегоспитальных пневмоний. Знала, где есть разводки под жидкий кислород, а где работали на кислородных баллонах. Она вместе с главными врачами просчитывала потребность стационаров в кислородных баллонах.

Наталья Смирнова.Фото: ДОКТМО

«ОНА СПОКОЙНО МОГЛА ОТКАЗАТЬСЯ»

- К чести Натальи Николаевны скажу, что она в своем возрасте спокойно могла отказаться от всего этого. Сказать: «Вы знаете, мне уже за 60, я бы не хотела туда идти, не буду рисковать своей жизнью». Но мы ни разу от Натальи Смирновой не услышали не то, что упоминания об ее возрасте или о каких-то ее болезнях, как бы она не устала, как бы себя не чувствовала, все равно шла в «красную зону».

И более того, она посещала больницы, медперсонал которых возмущался и даже протестовал против открытия на их базе инфекционных стационаров. Наталья Николаевна была уникальным человеком. Она приезжала в эти учреждения здравоохранения столько раз, сколько нужно было, чтобы успокоить людей, чтобы они перестали бояться перепрофилирования.

Наталья Смирнова по возвращению мне докладывала: «Ольга Николаевна, все хорошо, все нормально! Они будут работать. Мы открыли там базу. Я спрашивала: «Как Вам это удается сделать?»

Она улыбалась своей очаровательной улыбкой: «Мы им объяснили. Люди поняли». Наталья Николаевна, посещая «красную зону», своим примером показывала, что не надо всего этого бояться.

- Действительно, смерть Натальи Смирновой - это колоссальная потеря для всего здравоохранения.

- Наталья Николаевна была беззаветно преданной своей профессии, обычным людям. Она спасала всех без исключения. Наталья Николаевна очень трепетно относилась к пожилым пациентам и к старикам, а если ковидом болел кто-то из коллег, то она могла сутками сидеть у кровати этого пациента.

- Как Наталья Смирнова спасала заразившихся коллег?

- Если мы узнавали, что где-то заболел врач, медсестра или фельдшер Скорой помощи, Наталья Николаевна приезжала туда первой. Сначала она осматривала самого пациента, а потом брала в руки историю его болезни и смотрела, что и как ему назначали, обследовали и так далее. На первом месте для Натальи Николаевны были пациенты. Она жизнь свою положила на алтарь борьбы с коронавирусной инфекцией и на алтарь борьбы за жизни других людей. Я уверена, что не только сотни, но и тысячи наших земляков своими жизнями обязаны Наталье Николаевне. Косвенно она поучаствовала в открытии всех отделений интенсивной терапии, которые сейчас оказывают помощь нашим жителям.

ЗАКРЫЛА СОБОЙ ДЗОТ КОРОНАВИРУСА

- Я считаю, что Наталья Николаевна, как никто другой, заслужила это высокое звание Героя Труда Республики, - рассказывает Ольга Долгошапко. - Она пожертвовала своей жизнью ради спасения других людей. Это равнозначно подвигу Александра Матросова, который во Время Великой Отечественной войны закрыл своим телом амбразуру дзота и тем самым дал товарищам возможность пройти простреливаемый участок поля. Так и Наталья Смирнова закрыла собой дзот коронавируса.

Анестезиология и реаниматология - особая специальность. На острие жизни и смерти борьба ежеминутная, иногда - посекундная.

Очень жаль, что в этой борьбе мы потеряли Наталью Николаевну. Это невосполнимая потеря. Пользуясь случаем, хочу через вашу газету выразить соболезнования родным и близким. Для них это вообще невосполнимая утрата. Потерять такую маму, бабушку, просто близкого человека!

Наталья Смирнова (в центре) с коллегами и друзьями на кафедре анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний Донецкого национального медицинского университета. Фото: ДОКТМО

СПРАВКА «КП»

Наталья Николаевна Смирнова родилась в семье медиков 14 августа 1953 года. С отличием окончила Донецкий государственный медицинский институт имени М. Горького. 42 года проработала врачом анестезиологом-реаниматологом; была членом Правления Ассоциации анестезиологов ДНР.

С 2014 года во время боевых действий, являясь главным республиканским анестезиологом, организовывала оказание медицинской помощи раненым во всех больницах Республики.

За достижения в развитии службы по оказанию медицинской помощи мирным жителям во время активных боевых действий была награждена знаком отличия «Медицинская слава» и грамотой Правительства ДНР. За самоотверженный труд в 2020 году Наталья Смирнова получила Орден Республики.

Она автор 418 научных трудов, учебных пособий и 6 патентов на изобретения в сфере анестезиологии и интенсивной терапии.

Натальи Смирновой не стало 1 ноября 2020 года.

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