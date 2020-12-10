Донецкий хирург Николай Нестеров - о «Герое Труда» Наталье Смирновой: «Она считала, что должна сделать из невозможного возможное»

Николай Нестеров рассказал, что независимо от времени суток Наталья Смиронова всегда откликалась на просьбы коллег Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Светя другим, сгораю сам, - это крылатое выражение как ни есть лучше характеризует самоотверженность Натальи Смирновой, - рассказывает «Комсомольской правде» главный врач Республиканского центра переливания крови города Донецка Николай Нестеров. - Независимо от времени суток она всегда откликалась на просьбы коллег, которые выезжали по санавиации и сталкивались с, казалось бы, нетранспортабельными больными. Наталья Николаевна подсказывала, как таких пациентов доставлять в специализированные клиники и поддерживать в пути, чтобы довезти живыми. Она и в операционной находилась - давала наркозы, и на консультации выезжала осматривать тяжелобольных.

Николай Анатольевич соприкасался по работе со Смирновой еще в 90-х годах, когда был простым хирургом в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении.

НЕ ОСТАВЛЯЛА ПАЦИЕНТОВ УМИРАТЬ

Наталья Смирнова относилась к категории врачей, которые ради спасения людей идут на риск. Когда пациента срочно нужно было оперировать, а у него были сопутствующие заболевания, которые могли привести к смерти, она никогда не терялась.

Наталья Смирнова. Фото: ДОКМО

- Наталья Николаевна считала, что должна сделать из невозможного возможное, - вспоминает Николай Нестеров. - Будучи высококлассным специалистом, она делала такие шаги, которые приводили к проведению успешной операции.

Николай Анатольевич вспомнил ситуацию, когда в университетской клинике вышел из строя единственный наркозно-дыхательный аппарат, и оперировать больных не представлялось возможным. Пока была подана заявка на закупку нового, Наталья Смирнова быстро нашла учреждение, где таких аппаратов было несколько. Так был найден выход из ситуации. И тем самым спасены человеческие жизни.

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