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Донецкий хирург Николай Нестеров - о «Герое Труда» Наталье Смирновой: «Она считала, что должна сделать из невозможного возможное»

Хирург, работавший с Натальей Смирновой больше 20 лет, восхищается работоспособностью Натальи Николаевны
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Николай Нестеров рассказал, что независимо от времени суток Наталья Смиронова всегда откликалась на просьбы коллег

Николай Нестеров рассказал, что независимо от времени суток Наталья Смиронова всегда откликалась на просьбы коллег

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Светя другим, сгораю сам, - это крылатое выражение как ни есть лучше характеризует самоотверженность Натальи Смирновой, - рассказывает «Комсомольской правде» главный врач Республиканского центра переливания крови города Донецка Николай Нестеров. - Независимо от времени суток она всегда откликалась на просьбы коллег, которые выезжали по санавиации и сталкивались с, казалось бы, нетранспортабельными больными. Наталья Николаевна подсказывала, как таких пациентов доставлять в специализированные клиники и поддерживать в пути, чтобы довезти живыми. Она и в операционной находилась - давала наркозы, и на консультации выезжала осматривать тяжелобольных.

Николай Анатольевич соприкасался по работе со Смирновой еще в 90-х годах, когда был простым хирургом в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении.

НЕ ОСТАВЛЯЛА ПАЦИЕНТОВ УМИРАТЬ

Наталья Смирнова относилась к категории врачей, которые ради спасения людей идут на риск. Когда пациента срочно нужно было оперировать, а у него были сопутствующие заболевания, которые могли привести к смерти, она никогда не терялась.

Наталья Смирнова. Фото: ДОКМО

Наталья Смирнова. Фото: ДОКМО

- Наталья Николаевна считала, что должна сделать из невозможного возможное, - вспоминает Николай Нестеров. - Будучи высококлассным специалистом, она делала такие шаги, которые приводили к проведению успешной операции.

Николай Анатольевич вспомнил ситуацию, когда в университетской клинике вышел из строя единственный наркозно-дыхательный аппарат, и оперировать больных не представлялось возможным. Пока была подана заявка на закупку нового, Наталья Смирнова быстро нашла учреждение, где таких аппаратов было несколько. Так был найден выход из ситуации. И тем самым спасены человеческие жизни.

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