Как выживает детский дом семейного типа в Докучаевске: «У нас все дети родные, слова «приемные» мы не знаем»

Все дети называют Эллу мамой, и она как-то умудряется воспитывать их без криков и наказаний Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На седьмом году войны сложно чему-то удивляться, но до сих пор изумляет одно – люди, которые не устают помогать Донбассу. Часто эти люди живут в России или других странах, у них, без сомнения, хватает своих забот и проблем, особенно в свете коронавирусных реалий. И, тем не менее, они постоянно помогают дончанам.

Донбассу помогают простые русские люди

В один из пасмурных декабрьских дней едем в Докучаевск. Там нас ждут 11 детей в детском доме семейного типа. Команда добровольцев – Елена Потапова и Эдуард Красников – обычные дончане, они просят меня не называть их волонтерами, хотя помогают своим землякам с самого начала войны.

- И вообще о нас не пиши, лучше расскажи о человеке, благодаря которому эта поездка вообще стала возможной. Это Елена Новикова из Орла, - наставляет меня Лена Потапова. - Она неоднократно помогала нашим детям, инвалидам, старикам Донбасса. Мы возили помощь от нее в интернаты, детские дома и т.д. А это простой человек, совсем не олигарх.

Гостинцы семье от жительницы Орла Елены Новиковой Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Зато благодаря этому простому человеку в багажнике нашей машины несколько ящиков с фруктами, соками, печеньями и рулетами.

Нас встречает глава семьи Александр Хоминец и проводит в просторный большой дом, попутно предупреждая, что собаки в доме добрые.

Все дети родные

В семье воспитываются 11 приемных детей – 10 девочек и один парень. Самой младшей Анечке – 6 лет, самому старшему Дмитрию – 17 лет. Все они называют Эллу «мамой».

Александр и Элла со своим дружным семейством. Сейчас в семье 11 приемных детей Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Отношения среди них братско-сестринские. Даже, обучаясь в разных классах школы, как только звонок на перемену, они бегут друг к дружке, чтобы обменяться новостями, узнать, не обижает ли кто младших. Да и дома у нас царят мир и понимание, - говорит Элла, которая по образованию педагог и преподаватель иностранных языков. – Я ни разу ни на одного ребенка не повысила голос, не ударила. Можете спросить у них. Воспитывать детей можно без криков и рукоприкладства, я это знаю точно.

Кроме приемных детей, у Хоминец два родных сына, они уже взрослые, живут отдельно, навещая большую семью.

Семейное творчество Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- У нас нет даже такого выражения «приемные дети». Я им так и говорю: ты у меня родилась 1 июня, а ты – 11 сентября. Они все мне родные, только одни - родные биологически, а другие – просто родные. Троих деток мы уже выпустили, он живут самостоятельной жизнью, работают, - рассказывает мама большого семейства. – А началось все в 2007 году. Я чувствовала в себе еще столько родительского тепла, а сыновья уже выросли. Как-то сказала мужу: «Давай примем деток в семью». Он говорит: «Давай». Я смотрю на него недоверчиво: «Саша, я серьезно». А он мне: «И я серьезно». Так в нашей семье появились сначала две девочки – Валерия и Катюша, а затем наш Димка.

Вместо театров и бриллиантов - дети

- Александр, ну ладно, женское сердце, тут понятно. А вы-то как решились? Тут бывает родные отцы к детям равнодушны, - спрашиваю главу семейства.

- Где-то прочитал, что один муж подарил театр своей любимой, чтобы она занималась искусством. Другой, на упреки, что дарит жене маленькие бриллианты, приволок на погрузчике из карьера 10-тонный камень и сгрузил посреди двора. Это где-то в Австралии было! Ну, а я решил, что мы можем воспитать в любви не только своих сыновей, когда жена заговорила о детях, - смеется Александр и я понимаю: вот он секрет гармонии в семье – чувство юмора. – Я отказался от прежнего круга друзей, не все нас с Эллой поняли, но слишком не переживаю – теперь меня есть кому понимать.

Здесь места хватает всем, даже нескольким хвостатым питомцам Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Тогда у них еще не было этого большого дома. А через пару лет фонд Рината Ахметова в рамках проекта «Сиротству – нет» проводил конкурс среди приемных семей, которые готовы стать детским домом семейного типа.

- После собеседования с сотрудниками фонда я ехала домой и боялась положить телефон в сумку, а вдруг позвонят, а я не услышу и наш дом отдадут другим. И действительно, позвонили, говорят: поздравляем, вы победили, - вспоминает Элла.

Так у них появился просторный 2-х этажный дом в Докучаевске. Семья постепенно росла. Кого-то из детей им рекомендовала служба опеки, а кто-то сам подбегал к ним в интернате: «Тетя, возьмите меня. Я не хочу в детдом!» Судьбы у детей тоже разные – от одних отказались родители еще во младенчестве, у других - мама и папа лишены родительских прав.

Сразу видно, что семья тут проживает большая Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Осколки летели над головами спящих детей

Тогда никто не знал, что через несколько лет начнется война и уютный город Докучаевск окажется посреди пекла. К началу войны семья Хоминец состояла уже из девяти детей.

- Тот день я никогда не забуду. 21 октября 2014 года ночью ВСУ нас обстреляли танковыми снарядами. Прилеты были прямо во дворе. А все осколки полетели в сторону дома. Представляете, полный дом спящих детей и вдруг взрывы, грохот, посыпались окна, даже мощную металлическую дверь сорвало с петель. Каким-то чудом никто из детей не пострадал, хотя осколки даже матрацы порезали, - Элла показывает выщербленный гипсокартон над кроватями детей, такие отметины по всему дому.

Наскоро собравшись, семья уехала сначала в Старобешево, а когда стало громко и там, увезли детей в Ростов. Неизвестный им москвич по имени Константин снял семье 3-х комнатную квартиру. Ростовчане очень хорошо приняли.

Этот дом семья получила в 2009 году в результате конкурса Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- У нас дверь не закрывалась. Кто нес мясо, кто - фрукты, кто – конфеты, кто - одеждой помогал. Всегда буду им благодарна, что поддержали тогда нас, - говорит Элла. – Кстати, тогда же фонд Рината Ахметова предлагал нам перебраться в благоустроенный дом в Запорожской области, но я не хочу, чтобы наши дети росли в атмосфере ненависти к России, поэтому остались сознательно. А через время нам позвонили из службы опеки, нужно было возвращаться домой. Благо, окна нам «Красный Крест» отремонтировал.

На 11 детей – один ноутбук и один 30-летний компьютер

От Республики Хоминец получают 8 тысяч рублей на одного ребенка. На этом помощь от государства и кончается. Никаких пайков или другой помощи семье не положено.

- Правда, нам вот давали путевки в «Артек» на троих девочек. И еще однажды депутат нас свозила в Седово. Поездка была всего на один день, но мы и за это ей благодарны, - рассказывает одна из старших девочек.

Отметины от обстрелов остались до сих пор Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В доме на всех детей – один древний компьютер, один ноутбук и три телефона. При этом - двое студентов, а несколько - уже старшеклассники, мне сложно представить, как они справляются с заданиями, учитывая сколько материала сейчас дается онлайн, начиная со школы.

- Компьютер нам нужен не для игр и развлечений. Как вечер, детвора в очередь к нему стоит, чтобы выполнить задания: доклады, рефераты, проекты. Нашему компьютеру уже 30 лет, ноутбук нам подарили б/у, поэтому, конечно, техника крайне необходима, - признается мама. – Если расходы по дому, на еду и одежду мы еще как-то тянем, то такие дорогостоящие вещи нам не по карману.

Кроме школы, девочки занимаются еще и с репетиторами, а вот ездить на кружки не получается. С началом темноты высока вероятность попасть под обстрел, и родители не хотят рисковать Фото: Юлия АНДРИЕНКО

К тому же семейство Хоминец выросло с тех пор, как появился у них этот дом. Требуется пристройка, которая позволит всей семье сесть за общий стол. Сейчас кушают по очереди в небольшой кухне.

- Мой день начинается в четыре утра. Готовлю что-то свежее на завтрак. На обед у нас 15-ти литровая кастрюля борща, две кастрюли с жарким. Готовить приходится, конечно, много. Но мне девочки помогают и с готовкой, и с уборкой, - рассказывает Элла. – Болеем тоже мы все друг за другом и это самое тяжелое время. А в конце всегда заболеваю я. Детвора заботится, бегают: «Мамочка, как ты? Тебе уже лучше?» Как тут будешь долго болеть с такой поддержкой?

Девчонки друг за друга - горой Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Семья уже готовится к новому году, решают, где будет стоять елка. И так в этом доме хорошо, что уходить не хочется. Девочки показывают мне свои комнаты, знакомят с собаками, делятся своими планами и мечтами.

- Хотим все вместе поехать на море, - говорят они наперегонки. – Конечно, мечтаем о компьютерах и всяком таком. Но больше всего хотим, чтобы окончилась война.

«Комсомолка» предлагает помочь семье Хоминец приобрести компьютер для учебы детям. Просим всем желающих поучаствовать посильной суммой, ведь эта мечта нам вполне по силам. Средства можно перечислить на карту Сбербанка РФ 2202 2010 7895 9356 (указать: для семьи из Докучаевска)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР стартовал новогодний конкурс «ЭКОелочка»

Часть подготовленных детьми работ передадут бойцам на передовую (подробности)