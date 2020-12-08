В ДНР стартовал новогодний конкурс «ЭКОелочка»

На огромных плакатах дети просят взрослых беречь планету Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке приближение Нового года пока не ощущается. На календаре декабрь, а ни изобилия мандаринок, ни привычных иллюминаций нет. Другое дело – атмосфера в доме с башнями в начале улицы Университетской. Там разместилась станция юннатов - республиканский эколого-натуралистический центр. На первом этаже десятки необычных елок, которые сделали дети из вторсырья.

Папа помогал: к елке из металлической сетки припаяны детали от душа и электрические лампочки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Отметить новогодние праздники можно, не нанося ущерба хвойным насаждениям, - рассказывает «КП» заведующая отделом экологии Юлия Маевская. – В этом году в конкурсе новогодних творческих работ «ЭКОелочка» у нас две номинации. Дети мастерят из подручных материалов лесных красавиц и рисуют плакаты в защиту живых елей.

Необычная игрушка-часы из лампочек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Из чего детям разрешаете делать лесных красавиц?

- Только из бывших в употреблении материалов и бытовых отходов. Елки, выполненные из круп, мучных изделий, конфет или дорогостоящих материалов не принимаем.

- Кто авторы первых экокрасавиц?

- Много работ поступило из интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждая поделка по-своему интересна: детская фантазия безгранична.

Юлия Маевская показывает елку, напоминающую пчелиные соты. Сразу и не определить, из чего она сделана. Оказывается, из нарезанных кольцами пластиковых водопроводных труб. Они выкрашены серебрянкой и приклеены в форме ели к стержню.

Юлия Маевская показала самые необычные детские поделки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Юлия Маевская показала самые необычные детские поделки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Здесь есть необычные елки из пластиковых бутылок зеленого цвета. Края настолько мелко нарезаны, что получившиеся иголки закручены, будто настоящие.

Привлекает внимание новогодняя композиция «В лесу родилась елочка». Избушка склеена из палочек от мороженного, а заяц, сама елка и мостик через реку - из бумаги в популярной технике квиллинга. Среди конкурсных работ – главный символ года из одноразовых вилок (самая колючая на ощупь елка) и китайских палочек из бамбука.

- Как поощрите участников конкурса?

Юлия Маевская показала самые необычные детские поделки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Юлия Маевская показала самые необычные детские поделки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Победители и призеры получат дипломы, а все участники – сертификаты. Они будут выложены в электронном виде на сайте Донецкого республиканского эколого-натуралистического центра и в нашей группе ВКонтакте. Мы принимаем детские работы до 23 декабря.

- Что будет с елочками после подведения итогов?

- Самые необычные елки и плакаты займут место на выставках в краеведческом музее и в главной детской библиотеке Республики (библиотека Кирова расположена в одном здании с библиотекой Крупской). Новогодние выставки откроются 25 декабря. Сотни поделок (всего ожидаем получить больше 800 елок и плакатов) отправятся в Республиканскую детскую больницу и на передовую.

Коллектив эколого-натуралистического центра в этом году планирует лично поздравить бойцов с Новым годом на передовых рубежах обороны Республики.

Такие новогодние шедевры своими руками сделали дети из Горловки, Донецка, Ясиноватой, Енакиево, Шахтерска, Новоазовска, Старобешево, Тельманово и Амвросиевки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

СПРАВКА «КП»

Станция юннатов до войны находилась в поселке Пески, что недалеко от Донецка. В 2014 году украинская артиллерия не оставила от ее здания камня на камне, да и сами Пески оказались на украинской стороне. В 2015 году станцию юннатов приютили в центре Донецка, и теперь она называется Донецкий эколого-натуралистический центр. Сейчас в школах Республики работают около 60 бесплатных кружков эколого-натуралистического центра: от экодизайна до аквариумистики.

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