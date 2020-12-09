«У нас здесь целый зверинец»: Жители многоэтажки в центре Донецка заботятся о подружившихся утке и собаке

Белоснежка и Боб в день знакомства. Фото: жительница многоэтажки Нина

Уже неделю дончане следят за историей утки, которая непонятно откуда взлетела над Донецком покружила, увидела сверху симпатичную собаку с полной миской еды, и решила приземлиться. Пес оказался гостеприимный, на утку не гавкал, угостил чем было. Утка решила – «это я удачно зашла» и осталась. Так и живут по соседству.

Но кроме гостеприимного пса Боба, присутствие утки во дворе озаботило всех жильцов многоэтажки. Как соседствуют Боб, белая утка и люди, «Комсомолке» рассказала одна из жильцов многоэтажки Нина.

- Это скорей всего индоутка, думаю, что она улетела из какого-то дома. У нас рядом частный сектор, наверное, оттуда. Не знаю, перелетные они или нет, но летает здорово. Один раз соседка ее напугала, и она так здорово взлетела и полетела над гаражами. Хорошо летает, крылья не подрезаны. Облетела гаражи и села за домом на дерево.

- Как на дерево? Утка на дереве?

- Да, на дереве утка. Я видела только, как полетела, а соседка со второго этажа говорит – представляешь, смотрю в окно, а на дереве утка сидит! Я очень удивлена – как так? У нее же перепонки, она водоплавающая. Как она усидела – непонятно.

- И с тех пор она живет в вашем дворе?

- Периодически она улетает куда-то по своим делам, но потом возвращается в наш двор. Все ее кормят, и водичку меняем – вода же ночью замерзает. Птиц у нас полно во дворе, даже белки есть. Как-то сойка у нашей утки хлеб украла. Потом сорока привязалась, гоняла ее. Голуби прилетают, воробьи понятно. Еды много, все несут, всем хватает. Целый зоопарк.

- У вас же еще собака во дворе живет?

- Да, дворняжка Боб. Боб прибился в наш двор, его пожалели, стали подкармливать. Потом соседка заказала ему будку. Но он не смог в нее войти – крупный пес. Это уже вторая или третья будка, которую для него построили. Последнюю Боб особенно облюбовал. Летом мы выносим все его подстилки, одеяла, подушку. Все просушиваем. К зиме все обратно складываем. Сосед ему шторку прибил. И мы теперь видим, если шторы вовнутрь будки, значит, Боб спит. Если шторка на улицу – значит, он где-то вокруг двора ходит.

- И он не нападает на уточку?

- Кажется, они подружился с этой уточкой. Видимо, утку прельстило, что у собаки много еды, и она осталась у нас зимовать. Она чисто белая, мы Белоснежка ее зовем. Но сейчас осень она испачкалась и не очень-то на Белоснежку похожа. Хотели воду в тазике вынести, но мороз, она быстро замерзает. Так бы и отмылась и поплавала. Хотя она чистоплотная уточка, следит за собой. Крылья распрямляет машет, и перья прочищает. Тут у нас и кот есть. И вот они вдвоем – кот и Боб лежат, наблюдают за уткой. Она выбрала себе место возле будки Боба. У нас когда-то была беседка во дворе – с лавочками и столом. Но из-за картежников пришлось срезать стол и лавочки. И вот утка прячется под крышей этой беседки, зимует. Утром, днем она прохаживается по двору. В подъезд не заходит.

- Утка живет в беседке?

- Ей построили что-то типа домика, но она там не живет. Не хочет почему-то. Там подстелено. Ночью встанешь, глянешь в окно, а она сидит то на деревяшке, то на ветке. Не идет в будку. Чего? Там теплее.

- Похоже, ваш двор очень любит животных. Никто не захотел съесть

- Многие не понимают, зачем нам заботиться об этой уточке, если можно съесть? Когда опубликовала фото у себя на страничке, человек восемь точно предложили – зажарьте, съешьте, борщ советовали сварить. Да зачем мне ваш борщ? Уже она прилетела, мы ее кормим. Как ее съесть? Соседка спросила – «Ну что? Как будем делить утку на Новый Год?» Я говорю – «Да ты что? Зачем ее есть? Тут все носят ей вкусняшки, у многих дети поразъехались, хоть о ком-то заботятся! Хоть об уточке нашей. Там и есть нечего – двести граммов мяса. Одни перья да кости. А может она больная?». Вот вариантом, что может животное не здоровое, отговорила соседку. Я поэтому на фото убираю все ориентиры, чтобы никто не мог найти нашу Белоснежку и забрать чтоб съесть. Утром просыпаюсь - первым делом бегом смотреть на месте утка? Фух, на месте. Хочется написать табличку – «Утка мелкаяя, жрать нечего. Не убивайте!».

Если к вам во двор прилетела утка...

Как такое могло произойти и как кормить Белоснежку, «Комсомолка» попросила рассказать зоолога-орнитолога, преподавателя донбасской аграрной академии, Ольгу Суханову.

- Кажется, в прошлом году к диким уткам на Кальмиусе уже прилетала индоутка, плавала там с дикими. Видимо она улетела с хозяйского двора. А может, из небольшого зоопарка, которых сейчас много, удрала. Такое явление не редкое. Почему именно в том дворе многоэтажки? Видимо, она жила в похожем хозяйском дворе, где был свободный выгул и она привыкла и к людям, и к животным. Вот как увидела что-то похожее, так и приземлилась.

- А на ветках они могут сидеть?

- Могут. Есть породы уток, например гоголя`, которые гнездятся в дуплах. И дупло может быть на высоте метров двадцать. Даже был случай, когда обычные утки-кряквы гнездились в дупле. Было очень интересно наблюдать, как они туда взлетают.

Если вдруг случится, что и в ваш двор приземлится утка, то вот несколько советов от зоолога Ольги Сухановой чем ее кормить.

- Обычно их кормят сухими комбикормами или сухой смесью – перемолотыми пшеницей, ячменем, кукурузой. Ту же варенную кашу она тоже будет есть вместе с собакой. Овощи, фрукты – туже мелко нарезанную (совсем мелко) морковь, капусту, тыкву – все это с удовольствием поедят.

- А чем лучше не кормить?

- Хлебом. Потому что едят они много и вот этот хлеб, запитый водой может трамбоваться у них в зобе и как следствие – болеть начинают и могут умереть.

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