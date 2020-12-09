Глава МИД ДНР отреагировала на новые высказывания Кравчука о плане «Б»

Наталья Никонорова считает, что в Киеве любят ставить телегу впереди лошади. Фото: МИД ДНР

9 декабря исполнился год после встречи в Париже четверки руководителей стран Нормандского формата – России, Германии, Франции и Украины. Принятые на нем решения так и остались на бумаге. Прежде всего, по вине Киева. Но вместо реальных шагов в реализации Минских соглашений Украина вновь придумывает некие планы.

Особенно в этом старается первый президент незалежной, а ныне руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук. Его витиеватые заявления по некоему плану «Б», в разработке которого участвует Леонид Макарович, видимо нужно читать с привлечением психолога. Иначе ум за разум зайдет. Впрочем, для республик Донбасса и так понятно, к чему клонит словоохотливый 86-летний Кравчук, который объявил, что Киев исчерпал все возможности для реализации Минских договоренностей и видит тупик в переговорном процессе.

- 9 декабря 2020 года – тот самый день, к которому украинский президент Владимир Зеленский обещал достигнуть мира в Донбассе. Но воз и ныне там, в первую очередь потому, что украинские власти очень любят ставить телегу впереди лошади и размышлять о неких локальных вопросах вместо того, чтобы приступить к устранению фундаментального противоречия – отсутствия в Киеве реальной готовности слышать и слушать жителей Донбасса, - считает полномочный представитель ДНР в ТКГ, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Она подчеркивает, что очередные высказывания главы украинской делегации в ТКГ вновь содержат тезисы, которые противоречат не только Комплексу мер, но и друг другу.

- Господин Кравчук озвучивает, что переговоры в Минском формате могут решать только тактические, точечные вопросы, но глобальный вопрос - «война» - все равно остается неразрешенным. На это у нас есть встречный вопрос: когда уже украинские власти осознают, что противостояние в Донбассе появилось не просто так и имеет вескую причину, ради урегулирования которой и существует Минский переговорный процесс? – задает вопрос глава МИД ДНР.

В республиках неоднократно озвучивали эту причину, в том числе и в ходе недавнего заседания на площадке Совета Безопасности ООН. Основа конфликта в Донбассе – это агрессивное сопротивление Киева против того, чтобы слушать и учитывать мнение жителей Донбасса. Именно поэтому люди выходили на митинги и марши в 2014 году, был проведен референдум, который зафиксировал стремление Донбасса жить независимо от Киева. А в ходе всех последующих преступлений и антигуманных действий Украины, это стремление только еще больше окрепло.

- Когда Киев сетует на неэффективность мирных переговоров и при этом не делает ничего, чтобы эта эффективность появилась, мы воспринимаем такие заявление исключительно как лицемерие и демагогию. Минский процесс находится в стагнации исключительно по вине украинской стороны, которую мы вот уже 5 месяцев уговариваем хотя бы подтвердить свою приверженность Минским соглашениям на уровне высших органов власти, - обращает внимание Наталья Никонорова.

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