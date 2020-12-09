Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 декабря 2020 года: За сутки 336 жителей вылечились от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 169 жителей, а 10 – умерли. За это время 336 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 484 исследования, из них выявлено 155 случаев заболевания (32%) и у 14 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 11864. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4668 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 6085.

К сожалению, зарегистрированы 10 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте от 37 до 70 лет и женщины в возрасте от 35 до 95 лет. Всего летальных случаев – 1111.

Также за сутки выявлены 112 случая пневмоний, на 10 случаев меньше, чем за предыдущий день. 81 человека госпитализировали. Всего на лечении 1613 пациентов с пневмониями, из них 511 на кислородной поддержке (+22 за сутки).

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем, в подконтрольной Киеву Донецкой области количество заболевших за время пандемии достигло отметки 27 044. В Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 12 585 человек.

Ожидается, что сегодня, 9 декабря, на заседании правительства Украины будет принято решение по введению локдауна (жесткого карантина) в январе для противодействия распространению коронавируса.

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