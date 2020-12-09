Брала деньги на изготовление памятников и исчезала: В Донецке задержали ритуальную мошенницу

В полиции просят позвонить всех, кто пострадал от действий Марии Алпатовой. Фото: МВД ДНР

В Донецке полиция расследует резонансное дело, связанное с мошенничеством при изготовлении памятников на могилы. Об этом рассказали в пресс-службе МВД ДНР. От действий 40-летней Марии Алпатовой пострадали 15 жителей, сумма ущерба оценивается в более чем 200 тысяч рублей. Но еще больше моральные страдания обманутых дончан.

- Она поглумилась над памятью моих родителей, они прожили тяжелую жизнь, - говорит мужчина, который заказал, но так и не дождался памятника.

- Разве можно наживаться на чужих слезах? – задается вопросом еще одна потерпевшая.

Сама Мария оправдывается «сложившимися жизненными обстоятельствами» и обещает вернуть деньги, заработав их на… продаже недвижимости.

Подозреваемая в мошенничестве 40-летняя дончанка объяснила сотрудникам полиции, что у нее так «сложились жизненные обстоятельства». Фото: МВД ДНР

В полиции же считают, что у Алпатовой не было намерения и возможности выполнять заказы. А показания потерпевших только подтверждают эту версию.

- Она все время переносила сроки, придумывала разные обстоятельства, которые ей мешали. А потом и вовсе перестала отвечать на звонки. Сам магазин памятников переехал в другое, неизвестное место, - рассказывают потерпевшие.

Впрочем, сначала у людей и тени сомнения не возникало в надежности «фирмы». Ведь Алпатова принимала клиентов в офисах, расположенных в Ворошиловском и Буденновском районах столицы.

Только потом один из потерпевших обратил внимание на «интересную» деталь.

- Мы встретились в назначенное время на площади Дзержинского. Эта женщина была с мужчиной. Магазин памятников был закрыт. Она открыла дверь, мы зашли. Вслед за мной мужчина почему-то сразу закрыл дверь на ключ и опустил роллет. Я выбрал памятник, подписал договор и внес предоплату, - вспоминает дончанин.

Потерпевшая жительница считает, что нельзя наживаться на чужих слезах. Фото: МВД ДНР

Сотрудникам полиции сейчас известно о 15 потерпевших, сумма ущерба оценивается в более чем 200 тысяч рублей. Не исключено, что от действий Марии Алпатовой пострадали и другие жители. Они могут позвонить в Ворошиловский райотдел полиции Донецка по телефону (071) 303-88-04.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. За хищении чужого имущества путем обмана ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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