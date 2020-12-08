«Комсомольской правде» - Донбасс» - 6 лет: Что хранится в редакционном музее

Работы донецкого кузнеца Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Корреспонденты «КП» собирали экспонаты со всех горячих точек, где побывали. И как только у редакции появился офис, выделили уголок, который пополнялся новыми экземплярами от «комсомольцев» и гостей. Это стало изюминкой «КП» - Донбасс».

1. Свидетельства войны.

Осколки от снарядов ВСУ порой мы брали еще теплыми. Корреспонденты привозили их из обстреливаемых поселков - окраин Донецка, Горловки, Докучаевска, Дебальцево. Некоторые были привезены из Луганской Народной Республики. Такие осколки есть почти в каждом дворе Саханки, Зайцево, Гольмовского... Все они свидетельствуют об агрессии со стороны Украины по отношению к мирным жителям.

Осколки с разных прифронтовых поселков Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Шевроны наши бойцы дарили в воинских частях еще во времена ополчения. «Комсомолка» всегда писала и пишет о защитниках Республики и о жизни жителей в прифронтовых поселках.

Осколки с разных прифронтовых поселков Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

2. Книги, диски, плакаты.

Многие из них нельзя купить в магазине. Авторы делают их за свои деньги и раздают людям, которые оценят. В нашем музее - книга Захара Прилепина об Александре Захарченко «Всё, что должно разрешиться...». Ее подписал и подарил «Комсомолке» лично Первый Глава Донецкой Народной Республики. Также в музее книга Семена Пегова о Мотороле «Я и рыжий сепар». Свое место занимает книга знаменитого и очень скромного священника из Ровеньков Александра Авдюгина, сборник донецкого поэта Владимира Скобцова о непокоренном Донбассе и другие.

В музее хранятся книги Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Одна из книг подписана Первым Главой Республики Александром Захарченко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В музее есть музыкальные диски местных артистов и тех, кто приезжал поддержать жителей Республик из России. Среди них Юлия Чичерина, Виктория Цыганова, Роман Разум.

3. Розы и композиции из снарядов донецкого кузнеца Виктора Михалева.

Он делает свои работы из осколков боеприпасов, которые привозят военные. Часто раздает кованые розы задаром - просто чувствует, что человек сердцем ощущает боль Донбасса и его огромное стремление к миру.

Работы донецкого кузнеца Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

4. Первый номер «Комсомольской правды в Донбассе» нового формата, который вышел 8 декабря 2014 года.

Это уже было полноценное издание российской «Комсомолки» в военном Донбассе. И, конечно, поздравления нашего руководства к памятным датам редакции.

Выпуск от 8 декабря 2014 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мы храним поздравления от главного редактора КП Владимира Сунгоркина Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

5. Рисунки детей из прифронтовых школ.

Первыми из детских подарков в музее появились трогательные рисунки детей из Саханки. Именно оттуда началась ежегодная благотворительная акция «КП» по сбору гостинцев детям из прифронтовых поселков. На тот момент в школе Саханки учились всего 27 ребят. Мы не могли сдерживать слезы, когда слушали их рассказы о том, как они ходят на уроки под обстрелами! Дети подарили нам рисунки о мире. Уже позже музей пополнился рисунками детворы из школ Докучаевска и поселка Гольмовский, что на окраине Горловки.

Детские рисунки из прифронтовых школ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

6. Уголь одной из самых глубоких шахт Донбасса «Щегловская-Глубокая».

Мы пишем не только о войне. Черное золото Донбасса - это то, что прославило наш край. А уголь в музей раздобыли наши корреспонденты в перерывах между поездками на передовую. Они спустились в лаву, глубина которой 1400 метров.

Уголь одной из самых глубоких шахт Донбасса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В нашем музее все можно потрогать руками, а журналисты с удовольствием расскажут историю того, как экспонат попал к нам. А также о том, что «Комсомолка» - не только газета и сайт. С нами не бывает скучно. Даже в эпоху коронавируса мы постоянно в движении. Только недавно наградили медиков-героев знаменитыми розами Михалева и положили начало набережной в донецком ботсаду.

Оставайтесь с нами, и изоляция отступит!

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