Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 декабря 2020 года: Минздрав сообщил о росте числа больных COVID-19 и пневмонией

Медики ДНР продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 декабря медики сделали 408 исследований. Из них 148 случаев заболевания коронавирусом. Еще у 20 пациентов этот диагноз поставили клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Выявлено 148 случаев заболевания (36,3%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За сутки выписано 130 человек. Кроме того, зарегистрировано 11 летальных случаев – мужчины в возрасте от 40 до 73 лет и женщины в возрасте от 35 до 88 лет, — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на утро 8 декабря в ДНР официально зарегистрировано 11 695 случаев заболевания коронавирусом. Из них лечение продолжают 4825 пациентов, выписаны 5749 человек, летальных случаев – 1101.

Также медики установили прирост больных пневмонией. 122 новых случаев заболевания. Из них госпитализировали 98 человек. В общей сложности всего на лечении на данный момент находится 1569 пациентов.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в ведомстве.

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