«В 2015 году снарядами разрушило наше жилье, сгорело все. А теперь судьба нанесла новый удар»: В Донецке собирают деньги на лечение 13-летней Лизы Насировой

На лечение необходимо собрать 840 тысяч рублей. Фото: Время добрых

В донецком благотворительном фонде «Время добрых» продолжают помогать онкобольным деткам. Волонтеры рассказали о сборе денег на лечение смертельно больной 13-летней Лизы Насировой. Врачи диагностировали у девочки острый миелобластный лейкоз (рак). Стоимость лечения – 840 тысяч рублей. На данный момент собрано чуть больше половины необходимой суммы – 426 тысяч. Осталось – 414 тысяч рублей.

- О Лизочке Насировой заботится бабушка, - рассказывают волонтеры. - Алина Анатольевна не отходит от кровати внучки, переживая за ее жизнь и делая все возможное, чтобы Лиза чувствовала себя комфортно и хорошо. В прошлой, дораковой, жизни девочку окружали школьные друзья и заботливые учителя. Но рак внес свои коррективы... Болезнь разрушила все мечты и планы. Волшебники, мы верим, что Лиза будет жить!

Бабушка Лизы говорит, что война в Донбассе и так практически разрушила жизнь, а теперь нужно еще бороться за жизнь внучки.

- Столько горя на нашу семью выпало. В 2015 году снарядами разрушило наше жилье. Бога благодарю за то, что в тот момент в доме детей не было. Сгорело все. Мы остались вообще ни с чем. Без одежды, без обуви. Разве я могла когда-нибудь подумать, что наша семья станет нищей, - рассказывает Алина Анатольевна. - И тут судьба нам насела новый удар – Лизоньке поставили этот страшный диагноз, миелобластный лейкоз. Господи, да за что же это? В нашей семье никогда онкологии не было и тут такое... Лиза такой стресс перенесла, когда мы на улице оказались, и вот теперь выяснилось, что не бесследно. Будь проклята эта война, все из-за нее.

Волонтеры «Времени добрых» отметили, что положение в этой семье не просто сложное, оно бедственное.

- Лиза, как и любой другой ребенок наивно верит в добро, - говорят волонтеры. - Давайте не дадим этой вере угаснуть.

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

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