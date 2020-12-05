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Политика

Добавили только 57 гривен: Кому в Донбассе повысили украинские пенсии

В подконтрольной Киеву Донецкой области пересчитали выплаты почти 685 тысячам пенсионеров
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Большинство пенсионеров Донбасса получает пенсию, которая ненамного выше минимальной

Большинство пенсионеров Донбасса получает пенсию, которая ненамного выше минимальной

Фото: Евгения ГУСЕВА

В декабре в подконтрольной Киеву Донецкой области пенсии в увеличенном размере получат 684,6 тысячи пенсионеров. В том числе и жители ДНР, которые оформили украинскую пенсию. Связано это с увеличением на Украине размера прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.

В главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области сообщили, что с 1 декабря размер прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, увеличится на 57 гривен (151 рубль) - с 1 712 до 1 769 гривен (4 690 рублей).

- Пересчет производится автоматически и не требует личного обращения в органы ПФУ, – отметили в ведомстве.

Исходя из нового размера прожиточного минимума, будут увеличены:

- минимальные размеры пенсии по возрасту (при наличии страхового стажа 20 лет у женщин, 25 лет у мужчин – для пенсий назначенных до 01.10.2011 и 30 лет у женщин, 35 лет у мужчин – для пенсий, назначенных после 01.10.2011);

- минимальные размеры пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца;

- минимальные размеры пенсионных выплат шахтерам, инвалидам войны, участникам боевых действий, инвалидам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

- пенсии, которые начисляются согласно Закону Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной»;

- повышения, предусмотренные Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований»;

- ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам из числа участников ликвидации последствий ЧАЭС и на уход инвалидам войны и участникам боевых действий;

- надбавки лицам, имеющим статус «Почетный донор СССР», «Почетный донор Украины» (размер надбавки увеличится с 202,70 грн до 218,90 грн);

- максимальная пенсия (размер увеличится с 17 120 грн до 17 690 грн).

Для многих дончан прибавка украинской пенсии составит всего несколько десятков гривен.

Гораздо больший рост выплат будет у жителей, получающих республиканские пенсии. В ЛНР уже объявили, что размер минимальной пенсии с 1 января 2021 года вырастет на 17% - с 4 800 до 5 616 рублей. Прибавка составит минимум 816 рублей. А у ряда категорий (шахтеров, металлургов) – несколько тысяч. Аналогичный рост выплат ожидается и у пенсионеров ДНР.

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