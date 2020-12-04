«Нет неизвестных, есть подвиг достойных» В Амвросиевке перезахоронили останки 33 Красноармейцев

Церемония торжественного перезахоронения прошла на месте Мемориала «Группа братских и одиночных могил советских воинов» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Шахтерский и Амвросиевский районы Республики очень богаты историческим прошлым, особенно связанным с временами Великой Отечественной войны. Именно на этой территории происходили самые ожесточенные бои за Саур-могилу. Несмотря на то, что с того момента прошло 77 лет, по сей день поисковые команды находят останки неизвестных солдат, находящихся по разные стороны фронта.

- Мы сверяем все со списками военкоматов, чтобы это были официальные данные, потому что, к сожалению, мы находим очень много останков наших воинов, но делать опознание очень сложно, - говорит глава администрации города Шахтерска Александр Шатов. - Но, если у нас получается идентифицировать останки, мы стараемся найти родственников, чтобы они приехали, проводим митинги памяти в честь этих воинов и наша святая задача сохранить память о тех временах, ведь как мы видим, история повторяется.

С останками поисковики находят и личные вещи солдат Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Если сравнивать боевые действия 1943-го и 2014-го годов, то в целом можно найти много сходств и параллелей. Неизвестные останки находят как бойцов красной армии, так и бойцов ополчения. То, что сейчас находят поисковики на территории нашей республики - в основном случайные находки. К сожалению, на данный момент, планомерные поисковые работы не проводятся, так как совместно с ДНК исследованиями это требует очень больших финансовых затрат.

- Никогда нельзя забывать о подвиге неизвестного солдата, того, который возможно поднимал за собой в атаку и потерял самое дорогое что можно потерять – жизнь, - сказал начальник управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию Владимир Кононов. - На наш век так же пришла война и нам пришлось иногда встречаться с людьми, которые ищут своих родственников, а есть такие, которые на данный момент захоронены под номерами до сей поры. Нет неизвестных, есть подвиг достойных

Церемония торжественного перезахоронения прошла на месте Мемориала «Группа братских и одиночных могил советских воинов» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Помимо найденных останков солдат, были обнаружены и их личные вещи, с помощью которых иногда удавалось идентифицировать личность погибшего.

В Амвросиевке перезахоронили 33 Красноармейцев Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Церемония торжественного перезахоронения 33 солдат Красной армии состоялась на месте Мемориала «Группа братских и одиночных могил советских воинов» в городе Амвросиевке.

Имена погибших воинов установить так и не удалось.

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