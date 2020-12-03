Омбудсмен ДНР: Украина грубейшим образом нарушает права освобожденных по обмену людей, отказываясь от их «процессуальной очистки»

Дарья Морозова (справа) встретилась с украинским коллегой Людмилой Денисовой на линии разграничения. Фото: ombudsmandnr.ru

Сегодня, 3 декабря, прошла рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой и Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. На линии разграничения в Донбассе.

В пресс-службе омбудсмена ДНР рассказали «КП», что в повестке встречи было два вопроса. Прежде всего, Дарья Морозова подняла тему невыполнения Киевом обязательств по «процессуальной очистке» 50 граждан, перемещенных в ДНР в результате обменов 2019 и 2020 годов.

- Уполномоченный по правам человека в ДНР подчеркнула, что, продолжая уголовное преследование ранее освобожденных лиц, Украина грубейшим образом нарушает их личные, имущественные, гражданские и социальные права, - отметили в пресс-службе.

В частности, речь идет о нарушении прав на свободу и личную неприкосновенность; на свободу передвижения; на неприкосновенность частной, семейной жизни и жилища; на справедливое судебное разбирательство; на эффективное средство правовой защиты.

- Миссия правозащитника – действовать в интересах прав и свобод человека и гражданина. Это должно оставаться неизменным при любых обстоятельствах. Тем более в условиях вооруженного конфликта важно мобилизовать силы для обеспечения и защиты правового статуса граждан, – заявила Дарья Морозова.

Она акцентировала внимание украинской коллеги на важности рассмотреть проблему отказа Киева от выполнения «процессуальной очистки» в контексте нарушения прав человека.

Также Дарья Морозова передала Людмиле Денисовой тома уголовного дела, производство по которому было открыто в Донецке еще в 1998 году.

- Эти материалы переданы в Киев в целях содействия соблюдению прав и свобод человека и осуществлению правосудия, - объяснили в пресс-службе омбудсмена ДНР.

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