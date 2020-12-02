Школьные конкурсы в ДНР: зачем и для чего ученикам дают творческие задания

Старшеклассники могут вполне самостоятельно участвовать в конкурсах, привлекая родителей только в качестве советчиков Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Сделайте ошибану – сказали в школе. И вот здесь я растерялась. Много чего мне приходилось делать, но что такое ошибана - не знала. Потом сказали изготовить оригами, эко-венок, елочку, открытку… задания сыпались как из рога изобилия. Вообще, я очень люблю творить и вместе с детьми выполнять поставленные задачи, но тут просто перестала успевать. Да что ж такое? – подумала я, разрываясь между поделками своих детей. И почему, собственно, все это не делают на уроках труда, которые теперь называются «технология»?

Потому что это детский конкурс

Инициатором творческого конкурса может выступать Министерство образования ДНР, Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи, непосредственно школьная администрация и другие организации. Все эти конкурсы идут параллельно школьному образованию и не являются обязательными. Как правило, победители получают дипломы, иногда даже призы. Такие программы разрабатывают для стимуляции развития творческого потенциала детей. Каждый родитель вправе ознакомиться с положением конкурса. Ученики начальной школы выполняют работы совместно с родителями, а вот старшеклассники справляются самостоятельно.

2. Вот оно какое – совместное творчество взрослого и ребенка: с улыбкой и удовольствием. Фото Юлия Мальченко

А что думают родители?

Юлия, журналист

- Когда в третьем классе нам задали изготовить двигающуюся и светящуюся поделку, я просто впала в ступор. Для кого это задание? Для восьмилетней девочки? Хорошо, когда есть бабушки и дедушки, которые сделают, но я работающая мама. Иногда прихожу домой очень поздно и мне просто некогда этим заниматься.

Ирина, продавец

- Мой сын занимается в спортивной секции, ходит в изо-студию и еще к нам приходит репетитор по английскому языку. То есть мой ребенок в пятом классе загружен полностью. А ведь еще надо сделать уроки, да и домашние обязанности никто не отменял. Поэтому сынуля не хочет участвовать в этих конкурсах, я и не настаиваю.

Оля, домохозяка

- Мы живем в сельской местности и никаких кружков и секций у нас нет. Всегда с удовольствием делаем поделки, даже папа участвует. Бурчит, правда, но делает. Это стало своеобразным семейным хобби. И мне и дочери очень интересно, не поверите, но я так увлеклась оригами, что уже сама собрала из модулей лебедя. Учусь вместе с дочкой и мне это нравится.

Если ученик гордится своей поделкой, значит вы на верном пути. Фото Ольга Хурчак

Татьяна, многодетная мама

Я работаю удаленно и мой рабочий график позволяет мне творить вместе с детьми. У меня трое детей, а значит, выполняем три задания: второго класса, четвертого и седьмого. Чувствую себя паном Кляксой из Академии, могу сделать практически все с закрытыми глазами. Но, буду честной, старшая дочь уже все делает сама, иногда только приходит за советом или идей. Думаю, она такая самостоятельная именно потому, что в свое время принимала участие во всех конкурсах и теперь активистка в школе. Все отлично успевает.

Творите вместе с детьми, но не вместо

- Есть такое понятие в психологии - зона актуального и ближайшего развития. Зона актуального развития - это круг задач, с которыми дети могут справиться самостоятельно, а зона ближайшего - это те задачи, которые ребёнок может решить с помощью взрослого, - рассказала школьный психолог Юлия Лушова. - Задача педагога и родителя - выводить ребёнка в зону его ближайшего развития, чтобы ребёнок с опорой на свой личный опыт смог сразу же сделать новую задачу частью своей актуальной зоны, расширив её. Совместная деятельность для этого и нужна - ребенок из актуальной зоны переходит в ближайшую, т.е. учится и развивается. Здесь родитель должен четко разграничивать и не делать за ребенка то, что он уже может сам. Помогать, подсказывать, направлять - вот задача родителя, но не делать за ребенка.

Подведем итог

Не стоит относиться к конкурсу, как к каторжному обязательству. Принимайте участие по мере возможности и превратите процесс в познавательную игру. Творческая совместная деятельность очень важна по многим причинам, во-первых - восполняет недостаток родительского внимания, как не крути, родители народ занятой. Во-вторых, снижает давление авторитета родителей, тем самым укрепляются доверительные отношения между, в третьих - это в целом интересное и увлекательное времяпровождение! Тут важно, чтобы это не было из-под палки, если родитель или ребенок не хочет, то насильное взаимодействие даст обратный эффект. Но детское творчество - это один из важнейших процессов, эта деятельность стимулирует всестороннее развитие ребенка, его мелкую моторику, внимание и самостоятельность.

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