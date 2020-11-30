Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 ноября 2020 года: На лечении находятся 4566 человек

В Республике на кислородной поддержке 442 человека (плюс 9 за сутки) Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 10 652 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- 29 ноября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - говорится в сообщении.

На сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4566 пациентов, выписаны 5080 человек, летальных случаев – 1006.

По данным Минздрава, за сутки выявлено 61 случай пневмоний, на 30 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. 29 человек госпитализировали. Всего на лечении 1739 пациентов с пневмониями, из них 442 на кислородной поддержке (плюс 9 за сутки).

Напомним, что в ДНР появится государственная награда для работников сферы здравоохранения. Учреждение государственной награды за заслуги инициировано Главой ДНР Денисом Пушилиным.

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