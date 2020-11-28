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Драмтеатр Донецка представил очередную премьеру «Потерянный рай»

Режиссером постановки стал заслуженный деятель искусств Украины Василий Маслий
Юлия АНДРИЕНКОЮлия АНДРИЕНКО
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Изгнанные из Рая не хотят принимать этот мир, видеть его краски. Фото: muzdrama.ru

Изгнанные из Рая не хотят принимать этот мир, видеть его краски. Фото: muzdrama.ru

27 ноября в Донецком драмтеатре на Большой сцене состоялся премьерный показ притчи «Потерянный рай».

Режиссер - заслуженный деятель искусств Украины Василий Маслий поставил спектакль по пьесе известного белорусского драматурга Андрея Курейчика.

Художник-постановщик – заслуженный работник культуры ДНР Руслан Фадиенко оформил сцену в серых тонах, которые сопровождают существование первых людей на земле – Адама, Еву, Каина, Авеля. Изгнанные из Рая не хотят принимать этот мир, видеть его краски. Цвет на сцене – лишь в снах, в откровениях, далеких видеокартинках – работа Алексея Перелыгина. Дети, следуя родительской воле, также вынуждены скитаться по свету в поисках непонятного для них Эдема.

Художник-постановщик – заслуженный работник культуры ДНР Руслан Фадиенко оформил сцену в серых тонах. Фото: muzdrama.ru

Художник-постановщик – заслуженный работник культуры ДНР Руслан Фадиенко оформил сцену в серых тонах. Фото: muzdrama.ru

Можно ли быть счастливым человеком на земле? Или необходимо вернуть утраченный Эдем, жить мечтой, подчиняя своей воле и ломая при этом судьбы близких? Что верно – покорность или вызов, созидательное творчество или забота о хлебе насущном? Можно ли быть прощенным, если сам не в силах простить самого родного любящего человека?

- Спектакль предлагает нам ответить на извечные вопросы: что такое счастье и в чем смысл жизни. Мне кажется, что в наше время мы не всегда можем себе позволить остановиться и задуматься о чем-то самом важном и главном, - сказала генеральный директор-художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Украины Наталья Волкова.

Их на земле всего четверо. Отец, мать и двое сыновей. Они никогда не отыщут дороги в Рай, потому что не могут найти согласия сами с собой. Каждый из них чувствует себя – особенной, избранной личностью, лишь ожидая, когда Господь подтвердит это. И не все не готовы поступиться своим лучшим куском ради другого.

Четыре актера на Большой сцене не производят активных действий, звучат монологи и диалоги, но им удивительным образом удается наполнить пространство площадки. .

- Я просил актеров не столько играть, слышать и видеть партнера, сколь чувствовать его на эмоциональном уровне. Только прожив историю эмоционально, можно добиться поставленной цели, — признался Василий Маслий. — В процессе работы над спектаклем у каждого артиста было свое мнение по поводу роли, в спорах и обсуждениях мы приходили к общему знаменателю.

А ответ на главный вопрос каждый будет искать для себя сам.

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