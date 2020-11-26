Глава МИД ЛНР выступил с заявлением после прошедших переговоров с Украиной

Владислав Дейнего. Фото: ЛИЦ

На прошедших переговорах Контактной группы обсудить вопрос дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе, в соответствии с Минскими соглашениями, с украинской стороной не удалось. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.

- Украинская делегация проявила себя в этот раз крайне неконструктивно, - рассказывает Дейнего. - Допускала высказывания на грани срыва переговоров. Игнорировала настоятельные напоминания координатора Контактной группы о необходимости подготовки согласованного документа, основанного на предложениях ЛНР, ДНР и Украины, который должен полностью соответствовать Минским соглашениям, о чем договорились на заседании 11 ноября.

Руководитель министерства иностранных дел говорит, что на предложения представителей Республик Донбасса рассмотреть подготовленный ДНР и ЛНР проект дорожной карты – представители Украины отвечали, что «никаких ЛНР и ДНР нет, нет и их предложений».

- Есть только украинский проект, и альтернативой могут быть только предложения от России, - сказали украинские представители.

Таким образом, переговоры фактически оказались заблокированными представителями незалежной.

- А публичные заявления киевских официальных лиц о «невозможности выполнить Минские соглашения», как и внесение в Верховную раду законопроектов, направленных на дальнейшее расширение пропасти между Украиной и Донбассом, показывают реальные намерения украинской власти – решить конфликт каким угодно, только не мирным политическим путем, - отметил министр иностранных дел ЛНР.

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