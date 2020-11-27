В ЛНР ввели уголовную ответственность за нацистскую символику

Депутаты Республики приняли закон. Фото: НС ЛНР

В Луганской Народной Республике ввели уголовную ответственность за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики. Закон был принят 27 ноября на пленарном заседании Народного Совета государства.

Ранее за демонстрацию и пропаганду нацистской или экстремистской атрибутики предусматривалось административная ответственность (статья 20.4).

Заместитель главного прокурора ЛНР Максим Обухов рассказал, что изменения в законодательство было принято для обеспечения защиты законных прав и интересов граждан Республики.

- Уголовный кодекс ЛНР дополняется новой статьей 341, которая устанавливает уголовную ответственность за совершение данных преступлений, - говорит он. Соответствующие изменения также внесены в КоАП. Это позволит должным образом реагировать на противоправное поведение лиц, склонных к совершению преступлений подобного рода, а также обеспечит профилактику таких правонарушений.

Обухов отметил, что новый закон ужесточает ответственность.

- Он направлен на запрет пропаганды и публичного демонстрирования указанной символики, недопущение повторных правонарушений в будущем, устранение возможных угроз суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности ЛНР, а также восстановление исторической справедливости, - подчеркнул заместитель главного прокурора Республики.

Какие будут приняты санкции к нарушителям закона не сообщается. Однако 341-я статья уголовного кодекса «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Луганской Народной Республики» в последней редакции, предусматривает наказание:

штраф – 3400 до 10200 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет,

или принудительные работы на срок до трех лет,

или арест на срок от четырех до шести месяцев,

или лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Тем временем, на Украине продолжают бесчинствовать националисты. На своих митингах они то и дело демонстрируют нацистскую символику: флаги, шевроны… Кроме этого, свастику можно встретить и в виде тату у радикалов. Киевские власти ни как на это не реагируют.

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