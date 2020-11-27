Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 ноября 2020 года: От COVID-19 вылечились 5042 пациента

Минздрав ДНР обновил статистику больных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки коронавирус в ДНР был выявлен у 134 человек, еще у 12 этот диагноз подтвердился подтвердился клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 26 ноября проведено 543 исследования, из них выявлено 134 случая заболевания (24,7%) и у 12 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За сутки выписано 78 человек. Кроме того, зарегистрировано 17 летальных случаев – мужчины в возрасте от 38 до 75 лет и женщины в возрасте от 44 до 75 лет, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус в ДНР выявили у 10 478 человек: на лечении находится 4461 пациент, выписаны 5042 человека, летальных случаев – 975.

Также Минздрав ДНР обновил статистику по числу выявленных случаев пневмоний в ДНР. За сутки поступили на лечение с таким диагнозом 78 человек (это на 36 меньше, чем за прошедшие сутки), из них госпитализирован 33.

— Всего на лечении 1549 пациентов с пневмониями, из них 470 на кислородной поддержке (+18 за сутки), — добавили в пресс-службе ведомства.

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