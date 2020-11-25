Грипп в Донецке и ДНР: Жители продолжают прививаться

Иммунитет формируется у 75-95 процентов тех, кому сделан профилактический укол Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На прошлой неделе в ДНР в инфекционные стационары госпитализировали 1512 человек с пневмониями. За все время эпидемии Минздрав зарегистрировал 20688 случаев внегоспитальной пневмонии, из которых 598 привели к смерти. Чаще всего от внебольничных воспалений легких умирают люди старше 60 лет.

Не менее тяжелую пневмонию, чем ковидная, может вызвать грипп, большая эпидемия которого, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, ожидается в декабре. Кто еще не привился, может успеть это сделать. Бесплатную прививку сделают желающим в центрах первичной медико-санитарной помощи по месту жительства. Для этого надо обратиться к участковому или семейному врачу.

- Иммунитет формируется у 75-95 процентов тех, кому сделан профилактический укол. Входящие в вакцину вещества способствуют повышению устойчивости организма и к другим инфекциям. Если загриппует «привитый» человек, то заболевание перенесет легче и практически без осложнений, - рассказывают медики.

Грипп способен выступить единым фронтом с коронавирусом. Смешанные инфекции утяжеляют состояние пациентов – вплоть до летальных исходов. Организму приходится бороться сразу с двумя возбудителями. А иммунитет далеко не у каждого перестроится с одной инфекции на другую.

Врачи уверяют: если в коллективе привьются хотя бы 60 – 70 процентов сотрудников, то благодаря этой «прослойке» эпидемия гриппа для предприятия будет не страшна.

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