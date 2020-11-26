Глава ЛНР – российским спасателям: «Белые КамАЗы» стали для жителей Республики символом единства с Россией»

Руководитель государства поблагодарил российских спасателей. Фото: ЛИЦ

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил награды спасателям МЧС России, которые на протяжении шести лет доставляют гуманитарные грузы в ЛНР.

- Сегодня у нас знаменательное событие – к нам прибыл очередной, сотый, юбилейный гуманитарный конвой. Сотрудники МЧС России, доставляя гуманитарную помощь, спасли множество жизней жителей Республики, - говорит Пасечник. - Особые слова благодарности я хочу сказать вам за ваше мужество, за вашу отвагу, за ваше самопожертвование на благо жителей ЛНР.

Спасатели МЧС России получили награды от Главы ЛНР. Фото: ЛИЦ

Шесть российские спасателей получили почетные знаки «От благодарного народа ЛНР» и памятные знаки «75 лет Победы». В наградном листе говорится, что российские спасатели представлены к наградам «за организацию и доставку гуманитарной помощи, неравнодушие к судьбам жителей Донбасса и деятельное участие в восстановлении ЛНР».

- Для жителей ЛНР, «белые КамАЗы» давно уже стали символом единства с Россией, - подчеркнул руководитель Республики.

26 ноября 2020 года в Донбасс прибыл 100-й гуманитарный конвой Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Леонид Пасечник отметил, что первые гуманитарные конвои - были для жителей «спасательным кругом».

- Мы помним тот момент, когда на нашу территорию прибыл первый гуманитарный конвой, который, в общем-то, дал нам шанс выжить. Выжить в тех неимоверных, нечеловеческих условиях, которые создала нам Украина, - говорит Глава ЛНР. - Российским спасателям из состава первого гуманитарного конвоя приходилось рисковать собой, чтобы спасти жизни измученных войной жителей Республики.

Напомним, что первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецкую и Луганскую Народные Республики летом 2014 года. Всего с августа 2014 года автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик больше 85 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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