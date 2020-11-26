В Донбасс прибыл 100-й гумконвой из России: За шесть лет было доставлено 85 тысяч тонн гуманитарной помощи

В Республики Донбасса прибыл сотый гуманитарный конвой Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Юбилейный сотый гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации прибыл в республики Донбасса. В ДНР российские спасатели привезли 60 тонн лекарств и медицинского имущества, в ЛНР – 43 тонны.

- Гуманитарные конвои МЧС России с продовольствием и грузами первой необходимости на регулярной основе поступают в ДНР с августа 2014 года. За это время было доставлено более 52 тысяч тонн гуманитарной помощи, - говорит директор департамента по работе с гуманитарной помощью и контролю восстановления объектов МЧС Республики Валентин Гордиенко. - Полученная гуманитарная помощь позволила обеспечить функционирование 27 социальных столовых, 480 школ, 482 детских дошкольных учреждений, 205 учреждений здравоохранения. Восстановлено 932 объекта жизнеобеспечения и социальной сферы.

В состав груза вошли лекарства и медицинское оборудование Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За все время в ДНР было выдано более полутора миллиона детских продуктовых наборов для семей с детьми до трех лет, а также с детьми после достижения ими трех лет, но нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

- Сегодня мы констатируем, что сто раз Российская Федерация не дала украинской армии возможность сделать то, что она планировала – здесь планировался настоящий геноцид! Украина до сих пор делает все возможное, чтобы наши граждане жили плохо, – сказал подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Депутат Народного Совета Луганской Народной Республики трех созывов Нелли Задирака отметила, что помощь России – доказательство тому, что Республики и РФ одна семья.

- И сейчас уверенно идем по единственно правильному пути. Я совершенно уверена: придет время, и в Донбассе снова наступит мир. Русский мир, который больше никто не посмеет нарушить, - сказала депутат.

В 2015 году в поселке Изварино (ЛНР) вблизи границы с Россией был открыт памятный знак «Спасибо, Россия!» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецкую и Луганскую Народные Республики летом 2014 года. Всего с августа 2014 года автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик больше 85 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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