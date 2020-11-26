Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 ноября 2020 года: За все время выздоровели 4964 человека

За все время коронавирусная инфекция в ДНР была выявлена у 10 332 жителей Фото: Артем КИЛЬКИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявили еще у 164 жителей.

За 25 ноября проведено 464 исследования, из них выявлено 158 случаев заболевания и у шести пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки выписано 43 человека, победивших ковидную инфекцию.

- Кроме того, зарегистрировано 17 летальных случаев – мужчины в возрасте от 40 до 70 лет и женщины в возрасте от 48 до 88 лет, - рассказали в Минздраве ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 10 332 жителей. Из этого числа 4964 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 958 летальных случаев. Лечение продолжают 4410 пациентов.

- За сутки выявлено 114 случаев пневмоний, на 1 случай меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 81. Всего на лечении 1606 пациентов с пневмониями, из них 476 на кислородной поддержке, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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