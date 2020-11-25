Главврач горбольницы №1 Донецка Елена Баун: Для пациентов с тяжелыми пневмониями бесплатных лекарств хватит только на первые трое суток

Ученые установили, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 могут получить столь сильные повреждения легких, что на восстановление им понадобится до 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике сохраняется дефицит «кислородных» коек для пациентов с ковидными пневмониями. По данным Минздрава, таковых сейчас 416, а нуждающихся в кислородной поддержке больных 495 (плюс 24 за сутки). В инфекционных стационарах (а сейчас их 39) выходят из положения за счет передвижной аппаратуры и поочередного приема процедуры.

ОДИН ВРАЧ НА ДВАДЦАТЬ ТРИ ПАЦИЕНТА

Основная госпитальная база ДНР для пациентов с ковидными пневмониями – центральная городская клиническая больница №1 города Донецка. На сегодня она заполнена на 98 процентов.

- В основном это больные, которые нуждаются в кислородной поддержке. Из-за ковидных пневмоний у них образуются тромбы. Таким пациентам назначаем специфические препараты, которые разжижают кровь, - рассказала главный врач ЦГКБ №1 Елена Баун.

- В инфекционных стационарах пациенты с тяжелыми пневмониями на 100 процентов обеспечены необходимыми лекарствами на первые трое суток. У нас не такое большое количество, как хотелось бы, антибиотиков, гормональных препаратов и антиагрегантов (лекарственных препаратов, препятствующих образованию тромбов). Но при этом у нас есть бесплатные антибактериальные препараты нескольких видов.

Сейчас во всех больницах Республики остро ощущается дефицит кадров вследствие увеличения потока пациентов. Например, в горбольнице №2 Макеевки, где для оказания помощи пациентам с ковидыми пневмониями перепрофилировали четыре отделения, на 23 пациентов приходится всего один врач.

- Многие врачи прошли курсы переподготовки и переквалификации: в госпитальных базах принимают пациентов с диагнозом COVID-19 офтальмологи, гинекологи, акушеры, врачи всех направлений и специальностей, чтобы снять максимальную нагрузку с врачей реаниматологов, анестезиологов и инфекционистов, - прокомментировал ситуацию и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

СОЗДАНА ПЕРВАЯ «РОЗОВАЯ ЗОНА»

Сейчас после получения отрицательного ответа тестирования на коронавирус из госпитальных баз выписывают домой, чтобы пациенты амбулаторно продолжили лечение. Однако принимающие в поликлиниках участковые терапевты, как сообщала «КП», не могут обслужить всех, кому требуется медпомощь. Если еще весной у них было 10-15 вызовов к пациентам на дом в день, то сегодня – уже около 80. И вот - проблема сдвинулась с мертвой точки.

В Республике создано первое отделение для реабилитации пациентов с ковидными пневмониями. Промежуточная база (так называемая «розовая зона») для продолжения лечения и реабилитации пациентов, переболевших и выздоравливающих от коронавируса COVID-19, организована в Республиканском центре профпатологии и реабилитации.

Отделение уже приняло первых пациентов - 36 человек. Они пройдут здесь оздоравливающий курс сроком от 10 дней до 3-х недель (в зависимости от тяжести осложнений).

- Основные процедуры - это помещение в барокамеру, которая подает 100-процентный кислород, что является профилактикой постпневмонийного фиброза (замены «дыхательной» ткани легких соединительной. – Авт.), сопровождающего последствия ковида. С помощью этого аппарата организм вновь адаптируется к окружающей среде. Помимо барокамеры пациенты проходят комплекс процедур: дыхательная гимнастика, лазеротерапия, массаж, магнитотерапия, посещение соляной комнаты. Эти методы оздоровления восстанавливают дренажную функцию легких, - объяснила главный врач Республиканского центра профпатологии и реабилитации Елена Ляшенко.

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