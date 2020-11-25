Украина лишит жителей республик Донбасса социальных пенсий

Украина не учитывает республиканский (с осени 2014 года) трудовой стаж жителей Донбасса Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Пожилые жители республик Донбасса, у которых небольшой трудовой стаж, скоро могут лишиться на территории Украины социальных пенсий. Такого рода выплат больше не будет. 31 декабря 2020 года заканчивается переходный период пенсионной реформы. Во время него украинцы, не имеющие нужного объема стажа, получали социальную пенсию.

Напомним, в 2017 году были обновлены нормы стажа для выхода на пенсию. Чтобы оформить пенсию в 60 лет в 2021 году, нужно иметь не менее 28 лет стажа. Если же у вас стаж 18-28 лет, то на пенсию можно выйти в 63 года. А если 15-18 лет, то в 65 лет.

Если стажа не хватало до выхода на заслуженный отдых в 60 лет, назначалась социальная пенсия. Ее человек получал до достижения 65 лет при стаже не менее 15 лет (если меньше 15 лет, то дольше). В 65 лет человек начинал получать ту пенсию, которую заработал.

Социальная пенсия привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц (сейчас это 1712 гривен в месяц). От этой цифры отнимается сумма среднего дохода на члена семьи, в которой проживает пожилой человек.

Теперь же - с 2021 года - гражданин, которому исполнилось 60 лет и у которого 15 лет стажа, не будет получать ничего. До момента, когда ему исполнится 65 лет. А если нет 15 лет стажа, то рассчитывать на пенсию вообще не приходится. Хотя есть лазейка - можно докупить стаж. За каждый год недостающего стажа нужно выложить 22 тысячи гривен.

Впрочем, советник главы Минсоцполитики Николай Шамбир «успокоил» пожилых украинцев, у которых маленький стаж. Они через управления соцзащиты населения будут получать государственную помощь - 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Это меньше 600 гривен. Прожить на них нереально.

От реформы прежде всего пострадают жители Донбасса. Ведь на Украине не учитывают их республиканский (с осени 2014 года) трудовой стаж. Поэтому пожилым людям стоит рассчитывать только на выплаты, которые они получают в ДНР и ЛНР. С нового года пенсии должны вырасти на 20%, с июля 2021 года – еще на 20%. Власти республик обещают, что в 2022 году у жителей будут пенсии не ниже, чем в соседней Ростовской области.

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