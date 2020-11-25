Как жителям ДНР с российскими паспортами записаться на прием в пенсионный фонд РФ

Паспорта РФ в ДНР на 25 ноября получили уже 173 009 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оформить СНИЛС, материнский капитал и социальные выплаты граждане РФ из ДНР могут в Пенсионном Фонде РФ, однако не всегда можно попасть на прием по живой очереди. В последнее время в большинстве отделений Пенсионного Фонда РФ введена предварительная запись.

Для того, чтобы ваша поездка не прошла впустую, депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала, как заранее записаться на прием в Пенсионный фонд РФ гражданам РФ-ДНР, которые едут впервые получать СНИЛС и тем, у кого уже есть подтвержденная учетная запись на сайте Госуслуги.

Пошаговая фото-инструкция есть на моем сайте (https://passport-help.su/kak-zapisatsya-na-priem-v-pension…/), а здесь кратко:

По телефону

Граждане, у которых пока нет СНИЛС, записаться на прием в ПФ РФ могут только по телефону, в том числе позвонив с Феникса.

Телефон, адрес и график работы конкретного отделения вы можете найти на сайте Пенсионного фонда (http://www.pfrf.ru/branches/rostov/contacts/), выбрав «Услугу» (например, «Получение СНИЛС») и населенный пункт.

Через сайт

Через сайт пенсионного фонда РФ (https://es.pfrf.ru/login/) (Здесь потребуется подтвержденная учетная запись на сайте Госуслуги).

Перейдите по ссылке «Записаться на прием» (https://es.pfrf.ru/znp/) и оформите заявку, выбрав место приема, тему приема (например, получение СНИЛС или оформление материнского капитала), дату и время.

В случае необходимости запись можно перенести или отменить.

Через мобильное приложение

Через мобильное приложение «ПФР Электронные сервисы» (https://play.google.com/store/apps/details…) (Обязательно наличие СНИЛС или подтвержденной учетной записи на сайте Госуслуги).

Заполнив все поля, вы получаете электронный талон, который предъявляете при посещении ПФ РФ.

Также депутат напомнила, что получить услуги Пенсионного Фонда можно во многих Многофункциональных центрах (не во всех). Фото-инструкция «Как записаться в МФЦ РФ»

Инструкция от Анастасии Селивановой.Фото: архив Анастасии Селивановой

Все остальные вопросы о получении паспортов ДНР и РФ можно узнать на сайте.

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