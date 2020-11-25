В Донецк едет 100-й юбилейный гуманитарный конвой из Российской Федерации

В Донецк едет 60 тонн гуманитарного груза Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Юбилейный 100-й гуманитарный конвой Российской Федерации для Республик Донбасса в пути. Его прибытия в Донецке ожидают уже 26 ноября. Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР, белые КАМАЗы везут груз, необходимый для борьбы с коронавирусом и другими сезонными заболеваниями.

— 26 ноября 2020 года в Донецкую Народную Республику прибывает 100-й юбилейный конвой от МЧС России. Грузовики доставят более 60 тонн гуманитарного груза, в основном лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медицинское оборудование, — говорится в сообщении.

Разгрузка гуманитарной помощи будет производиться в тот же день, как обычно на складском комплексе в Донецке. После груз пересчитают. А на заседаниях Государственной комиссии медикаменты и оборудование распределят между медучреждениями согласно предоставленным заявкам.

В 2015 году в поселке Изварино (ЛНР) вблизи границы с Россией был открыт памятный знак «Спасибо, Россия!» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Напомним, что первые поставки гуманитарной помощи в Донбасс из Российской Федерации начались летом 2014 года. Появление белых грузовиков в Донецке воспринималось жителями Республики, как доказательство того, что Россия продолжает их поддерживать в нелегкое и время.

Предыдущий, 99-й гуманитарный конвой, прибыл в столицу ДНР утром 29 октября. Тогда Россия также обеспечила жителей Республики медицинским оборудованием, лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. В грузе из России также были препараты для лечения сезонного гриппа, которых не хватало в то время в местных аптеках.

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