«Пора переобуться»: Водителей в ДНР призвали сменить резину на зимнюю

При низких температурах летняя резина затвердевает Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Водителей в Республике призвали переобуть резину на своих автомобилях в целях безопасности на дорогах. На шиномонтажах – небывалая очередь.

- Я перехожу на зимнюю резину заранее, поэтому уже 1 ноября машина была переобута, - рассказывает автомобилист с 20-летним стажем Владимир Дудников. - Сейчас больше страшно за то, что автомобилисты, которые ездят на летней резине, не справившись с управлением, могут меня протаранить. Поэтому в этот период стараюсь ездить меньше.

Зимние шины бывают не только шипованными Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Госавтоинспекции ДНР отметили, что ночные заморозки и дневные осадки при околоминусовых и минусовых температурах делают дорогу опасной.

- На скользком полотне коэффициент сцепления покрышек с дорогой снижается в несколько раз, что приводит к увеличению тормозного пути, - говорят в ГАИ ДНР. - Использование зимних шин позволяет значительно улучшить управляемость транспортного средства и помогает сократить тормозной путь. Рекомендуется менять шины, как только температура воздуха перестает подниматься выше + 7 градусов.

При низких температурах летняя резина затвердевает и перестает выполнять свои функции по обеспечению хорошего сцепления с дорожным покрытием, использование таких шин становится небезопасным.

- В преддверии зимнего периода водителям также необходимо проверить исправность электропроводки, состояние аккумулятора, работу световых приборов и стеклоочистителей, - рекомендуют полицейские. - Подготовить транспортные средства к эксплуатации в зимний период необходимо и перевозчикам. В зимние месяцы вопрос безопасности пассажирских перевозок является наиболее актуальным.

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