В Донецке умер известный советский педагог-новатор Виктор Шаталов, который прославился уникальной системой обучения

Виктор Шаталов написал немало книг. Фото: Донецкое агентство новостей

В Донецке, в ночь на 20 ноября, на 94 году жизни скончался именитый советский педагог-новатор Виктор Шаталов.

- Последний год перед смертью Виктор Федорович боролся с раком и совсем не выходил из дома, - рассказывают знакомые Шаталова. - Еще до коронавируса он начал носить маску, потому что кости его лица стали разрушаться, он почти не разговаривал.

Посвятил жизнь обучению

Шаталов родился в Сталино 1 мая 1927 года. О детстве Заслуженного педагога Советского Союза ничего неизвестно. Подробности биографии начинаются с 17-летнего возраста, когда в декабре 1944 года юного Виктора призвали на Дальневосточный фронт. Принимал участие в боях с Японией. Был награжден медалями и орденами.

Воинскую службу окончил в 1951 году в звании старшего матроса береговой охраны. Вернулся в родной город, поступил в педагогический институт (сейчас Донецкий национальный университет), работал в школе директором и преподавал математику и физику.

Виктор Федорович разработал свой метод обучения. Фото: архив Виктора Шаталова

Экспериментировать с обучением школьников начал в 1956 году. Виктор Шаталов организовал классы, в которых преподавал по своей методике, которую разрабатывал на протяжении 13 лет. Главный акцент ставился на развитие творческое мышления, а самые сложные темы – объяснял просто, применяя рисунки.

Как результат – ученики освоили всю школьную программу на два года раньше и все без исключения поступили в высшие учебные заведения. Виктор Федорович сумел даже из обычных троечников сделать успешных студентов.

«Метод»

Известным на весь Союз Виктор Федорович стал после опубликованного 3 ноября 1971 года материала Симона Соловейчика в «Комсомолке» - «Метод Шаталова».

Соловейчику удалось попасть на урок к донецкому педагогу. Вот что он писал о педагоге:

«Шаталов попросил меня назвать любое число до десяти и еще одно число – до тридцати пяти. Недоумевая, я назвал 7 и 28. Учитель быстро раздал по листику бумаги и объявил: «Тема № 7. Векторы, их сложение и вычитание». Двадцать восьмой по списку пошел к доске и там, за спиной у ребят, стал рисовать цветными мелками векторы. Ни один человек в классе не сделал ни малейшей попытки повернуться к доске, подсмотреть материал в тетради или еще каким-нибудь образом схитрить, тем не менее через двадцать минут передо мной лежала стопка подробных конспектов. Позже Шаталов, бегло просмотрев их, поставил отметки, в основном «4» и «5».

Главное в методе Шаталова – конспект. Виктор Федорович считал, что нужно только, чтобы рассказ учителя и его записи на доске идеально совпадали с конспектом. Педагог был уверен, что перед ребятами нельзя ставить две цели: понять и запомнить. Что-нибудь одно.

- Мы просто не понимаем того, как наши дети тянутся к знаниям, как они хотят получить знания, – говорил Виктор Федорович во время урока, на котором присутствовал журналист, показывая работу ученика – 29 страниц к одному уроку математики. – Мы закрываем перед ребятами дороги, а потом удивляемся их лени...

Симон Соловейчик в своем материале рассказал о преподавании новых тем по математике:

«Класс сосредоточен до предела. Виктор Федорович рассказывает четко, коротко и постепенно воспроизводит на доске конспект: деталь за деталью. Трудный поворот мысли объясняет по два, три, четыре раза подряд: «Внимание, еще раз... Еще раз... Все поняли? Еще раз...». Наконец объяснение закончено. В классе облегчение, радость, шум, разрядка; учитель ждет и шутит вместе со всеми. Потом серьезнеет: «Теперь сначала». Я, признаться, испугался – интересно ли будет слушать материал второй раз? Но если в первый раз в классе была тишина, то при повторении стояла мертвая тишина. Шаталов объяснял в быстром темпе и точно в тех же словах, как бы проходясь по конспекту на доске. Материал вновь «прокручивался» в головах ребят. Потом записи с доски переписали в общие тетради – это легкая, чисто техническая работа, ее делают, переговариваясь».

Уроки были интересными. Фото: архив Виктора Шаталова

Женился в 84!

В 1987 году Виктор Шаталов стал заведующим лабораторией проблем интенсификации учебно-воспитательного процесса в НИИ содержания и методов обучения Академии педагогических наук СССР в Донецке.

С 1992 года - доцент Института последипломного образования в Донецке. Профессор Донецкого института социального образования, где читал курс педагогического мастерства для студентов.

2011 году Виктор Федорович сделал предложение руки и сердца Навии Салыковне. Несмотря на 38-летнюю разницу в возрасте, Набия ответила согласием и стала для мужа супругой, собеседником и сиделкой.

Летом 2020 года для Шаталова в Донецке провели индивидуальный парад Победы. Перед ветераном войны торжественным маршем прошли курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища.

Для Шаталова провели индивидуальный парад Победы. Фото: ОД ДР

Школьные правила педагога-новатора

- Магнитофонный опрос: Ученики могли записать ответ на диктофон и получить за это оценку.

- От общего к частному: Выделял из материала самое главное, сокращая в разы тексты в учебниках.

- Исключить, нельзя оставить! Шаталов считал, что большинству ребят достаточно просто знать теорему и уметь применять ее на практике, а дополнительно можно прочитать в интернете.

- Контроль не ради контроля: Оценки и контроль нужны для того, чтобы ученик мог сообщить о проделанной работе. Согласно подходу Шаталова, отметки можно было легко исправить, пересдав тему.

- Понятный конспект: После изучения темы в тетради должна оставаться краткая запись из опорных сигналов. Иногда на одном листе ученик делал запись целой главы темы, а на втором размещались схемы, рисунки и алгоритмы. Часто детям давалось такое задание домой - структурировать конспект удобным образом.

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