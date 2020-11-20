Пожар на шахте имени Скочинского в Донецке: Тело одного горняка достали на поверхность

17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Горноспасатели нашли тело одного и четырех пропавших без вести горняков после аварии на шахте Скочинского в Донецке. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

- В 1.45 20 ноября во вспомогательном ходке №2 пятой западной лавы в месте сопряжения с магистральным западным штреком обнаружено тело одного из горняков, - говорится в сообщении. - В 5.15 обгоревшее тело поднято на поверхность.

Специалисты продолжают инженерную разведку шахтных выработок.

Тело погибшего горняка достали на поверхность Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Судьба остальных горняков пока остается неизвестной.

Напомним, что 17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар. На момент аварии под землей находилось 26 шахтеров, 22 удалось выбраться. О судьбе четверых без вести пропавших оставалось ничего не известно.

Утром 18 ноября к работе приступила межведомственная комиссия по расследованию причин аварии. В ее состав вошли представители спасательного ведомства, министерства угля и энергетики, а также фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Шахта им. Скочинского была введена в эксплуатацию в 1975 году. Предприятие добывает высококачественный коксующийся уголь марок «Ж» и «К». За годы работы горняки выдали на-гора больше 30 миллионов тонн «черного золота». Пройдено 250 километров горных выработок. Максимальная глубина ведения горных работ – 1 350 метров.

Шахта считается одной из самых опасных в мире. Разработка пластов осложнена уникальными геологическими условиями: высокой температурой пласта и вмещающих пород, высоким содержанием газа метана в угольных пластах, риском возникновения газодинамических явлений (выбросов). Данное обстоятельство послужило причиной крупных аварий. Наиболее масштабная – внезапный выброс и обвал породы – произошла 4 апреля 1998 года. Тогда погибли 63 горняка.

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