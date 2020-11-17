Пожар на шахте Скочинского в Донецке: Остается неизвестной судьба четверых горняков

Пожар произошел в лаве, когда там находились 26 человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пожар на шахте имени Скочинского в Донецке произошел в лаве, на момент аварии под землей находилось 26 горняков.

- В 5 часов 20 минут 17 ноября в 1 взвод Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда города Донецка поступило сообщение о пожаре в конвейерном штреке 5 западной лавы на шахте имени А.А. Скочинского. На момент аварии в шахте находилось 26 человек, — сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Уточняется, что 22 человека были были подняты на поверхность и осмотрены работниками реанимационно-противошоковой группы МЧС, информация о еще четырех горняках – неизвестна.

- По состоянию на 15 часов 00 минут горноспасателями МЧС проводится контроль газовой обстановки в горных выработках, прилегающих к аварийному участку, и отбор проб шахтного воздуха. Вентилятор главного проветривания работает в нормальном режиме. В административном здании шахты проводится заседание технического совета по дальнейшему ходу ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, — отметили в ведомстве.

Также при выполнении работ пострадали три респираторщика Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда города Донецка. Они получили ушибы и гематомы, но самостоятельно поднялись на поверхность.

Сейчас представители Гортехнадзора работают на месте происшествия – изучают обстоятельства произошедшего, а также опрашивают свидетелей и очевидцев. В состав комиссии войдут представители МЧС, министерства угля и энергетики, а также фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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