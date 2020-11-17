Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 ноября 2020 года: Всего число подтвержденных случаев Covid-19 приближается к 10 тысячам

Профилактические меры стали неотъемлемой частью жизни общества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 150 новых случаев коронавирусной инфекции диагностировано на территории ДНР за прошедшие сутки. Об этом заявили сообщили в министерстве здравоохранения страны.

В понедельник было проведено 675 исследований, которые показали 141 положительный результат. Еще у 10 пациентов COVID-19 обнаружен по клинико-эпидемиологическим показателям. Также за сутки 63 пациента были сняты с учета по причине выздоровления, 18 скончались.

С учетом последних данных, число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Республике достигло 9110. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 4043 пациента, выздоровели – 4237, умерли – 830.

На Украине за сутки выявлено 11 968 инфицированных. Таким образом, с начала пандемии в этой стране зафиксировано 557 657 случаев заражения. Чуть менее половины людей смогли побороть болезнь, 9856 скончались. За сутки умерло 159 пациентов.

Напоминаем, на прошлой неделе в Донецкой Народной Республике острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 8530 человек, в то время как на предыдущей – 5835. По данным эпидемического мониторинга, в прошлом году в это же время температурящих людей было на 87,6 % меньше.

Тем временем, с этого понедельника студенты 1-3 курсов вузов ДНР приступили к учебе в очном режиме. Школьники Республики вышли с каникул почти 3 недели назад.

В Республике продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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