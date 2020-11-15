В ДНР приближающаяся эпидемия ОРВИ насторожила врачей

Больше половины заболевших – дети Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На прошлой неделе в Донецкой Народной Республике острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 8530 человек, в то время как на предыдущей – 5835. Приближается эпидемия ОРВИ.

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫ СМЕШАННЫЕ ИНФЕКЦИИ

По данным эпидемического мониторинга, в прошлом году в это же время температурящих людей было на 87,6 % меньше! Врачи-эпидемиологи связывают нехарактерный рост заболеваемости ОРВИ с пандемией коронавируса COVID-19. По-другому не объяснишь, почему с банальной простудой, которая, как правило, легко поддается лечению амбулаторно, в больницы на прошлой неделе госпитализировали 165 человек, из них 154 - дети. У скольких из них ковид, покажет тестирование.

- Сезонная простуда во время пандемии коронавируса может обернуться серьезными последствиями, - предупреждает главный санитарный врач ДНР Мирослава Романченко. - Нет гарантии, что заболевший ОРВИ из-за снижения иммунитета не заразится коронавирусом.

Медики инфекционных стационаров рассказывают, что нередко у простудившихся поднимается высокая температура и до их госпитализации успевает развиться пневмония. Смешанные инфекции утяжеляют состояние пациентов (вплоть до летальных исходов). Организму приходится бороться сразу с двумя возбудителями, а иммунитет не у каждого человека перестраивается с одной инфекции на другую.

ОЖИДАЕТСЯ ЕЩЕ БОЛЬШАЯ ЭПИДЕМИЯ

Для укрепления иммунитета врачи советуют придерживаться нехитрых правил. Помещения нужно проветривать несколько раз в день и регулярно проводить в них влажную уборку. Гулять на свежем воздухе нужно не меньше часа каждый день. Высыпаться тоже важно (на сон рекомендуется отводить не меньше 7-8 часов в сутки).

- Избегайте переохлаждения, больше двигайтесь и занимайтесь физкультурой, избегайте стрессовых ситуаций, - говорит начальник Республиканского центра здоровья Татьяна Ежикова. - Начните сбалансировано и качественно питаться. Ешьте больше овощей и фруктов, богатых витамином С. Он увеличивает выработку собственного интерферона организма (интерферон - основное противовирусное средство естественного происхождения). Пейте минеральную воду - вирусы плохо переносят щелочную среду. Съедайте не менее зубчика чеснока в день. Ешьте рыбу и мясо, белок животного происхождения необходим для строительства иммунных клеток. Не стоит забывать про молочные каши (рисовая, овсяная, перловая) и нежирные кисломолочные продукты (творог, сметана, молоко, кефир, йогурт).

Кроме того, сейчас нельзя пренебрегать вакцинацией против гриппа, большая эпидемия которого, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, ожидается уже в декабре. Как сообщала «КП», его новые штаммы способны вызывать не менее тяжелые пневмонии, чем COVID-19. Бесплатную прививку сделают всем желающим в центрах первичной медико-санитарной помощи по месту жительства. Для этого нужно обратиться к участковому или семейному врачу.

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