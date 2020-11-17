Избили и бросили: В Харькове забили донбасского режиссёра-постановщика

Потерпевшего госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой помощи, где 16 ноября он скончался. Фото: архив Леонида Садовского

В Харькове было совершено нападение на Леонида Садовского, который возглавлял кафедру мастерства актера и был худруком театра «Мастерская 55».

Издание «Донбасс Сегодня» со ссылкой на коллег педагога сообщает, что 14 ноября на преподавателя напали неизвестные и ударили тупым предметом по голове. Пострадавший был срочно госпитализирован в Харьковскую больницу неотложной хирургии.

Вчера от полученных травм, профессор Леонид Садовский скончался в больнице.

- Леонид Викторович Садовский… Светлая память. Мой любимый Учитель, человек, первый в меня поверивший в профессии, давший так много знаний, умений, любви, поддержки, тепла. Нет слов. Жалею, что так и не успела к вам съездить повидаться в последнее время. Пусть Вам там будет тихо, радостно и спокойно. Или как вы захотите. Я буду очень скучать! И, надеюсь, убийца будет наказан, — написала в Facebook его студентка.

Известно, что открыто уголовное дело с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция предусматривает от 5 до 8 лет тюрьмы. О задержании подозреваемых пока не сообщается.

Леонид Викторович Садовский - уроженец Енакиево Донецкой области. Он окончил Донецкое училище культуры в 1969 году, после чего перебрался в Харьков, где и пустил корни, рассказывает издание strana.ua. За годы службы Леонид Садовский ставил самые разные постановки, в том числе по мотивам произведений Тараса Шевченко, Квитки-Основьяненко, Довженко, Винниченко, Чехова, Достоевского, Мольера, Беккета, Олби. Одна из последний громких работ Садовского – «Иисус Христос – суперзвезда» - рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, написанная в 1970 году и представленная на Бродвее.

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