Фоторепортаж: В Донецке выпал первый снег

Первый снег в Донецке 2020
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вечером, 16 ноября, в Донецке выпал снег. Он уже не первый в этом сезоне, но растелился – впервые. По прогнозу синоптиков снег будет идти до завтрашнего дня. Температура воздуха – будет морозной. Поэтому белое покрывало задержится на несколько дней.
17 ноября в Донецке на протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной. Температура воздуха -2-4.
- Ожидается замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли, - предупреждают синоптики.
В Донецке выпал первый снег
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Первый снег в Донецке 2020
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Донецке выпал первый снег
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Первый снег в Донецке 2020
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Первый снег в Донецке 2020
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Первый снег в Донецке 2020
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Первый снег в Донецке 2020
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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