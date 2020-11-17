Фоторепортаж: В Донецке выпал первый снег

Первый снег в Донецке 2020 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вечером, 16 ноября, в Донецке выпал снег. Он уже не первый в этом сезоне, но растелился – впервые. По прогнозу синоптиков снег будет идти до завтрашнего дня. Температура воздуха – будет морозной. Поэтому белое покрывало задержится на несколько дней.

17 ноября в Донецке на протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной. Температура воздуха -2-4.

- Ожидается замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли, - предупреждают синоптики.

В Донецке выпал первый снег Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первый снег в Донецке 2020 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке выпал первый снег Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первый снег в Донецке 2020 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первый снег в Донецке 2020 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первый снег в Донецке 2020 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первый снег в Донецке 2020 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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