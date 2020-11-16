Какие изменения в новом постановлении Роспотребнадзора коснутся дончан

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил продлено на год, до 1 января 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

13 ноября были внесены изменения в Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Их прокомментировала депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил продлено на год, до 1 января 2022 года, - рассказала депутат. - Как и ранее, лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции по месту жительства не менее 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным, а в случае заболевания – до выздоровления. Теперь, если за 14 дней изоляции симптомы не проявились, то вернуться на работу можно без проведения лабораторного исследования на COVID-19.

Тестирование контактных лиц проводится только в случае появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19.

Также Анастасия Юрьевна добавила, что внесены изменения в Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

Согласно изменениям, увеличены требования к количеству тестов ПЦР на коронавирус - не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней).

- Вот только, если соблюдать данные требования Роспотребнадзора, то для объективной оценки уровня заболеваемости коронавирусом в ДНР, необходимо проводить 4 504 тестов ПЦР ЕЖЕДНЕВНО (на 2,25 млн. населения согласно данных статистики). Сейчас проводится 4 123 тестов за неделю, - заметила депутат.

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