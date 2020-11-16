«Откровенное глумление»: В ДНР прокомментировали обращение Зеленского к жителям республик Донбасса

В ДНР отреагировали на обращение Зеленского к жителям Республик Донбасса. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в больничной палате (с условиями, как в президентском люксе пятизвездочной гостиницы) записал видеоблог, в котором обратился к жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

- Мы делаем все возможное, чтобы «это, которое длится седьмой год», закончилось, - заявил Зеленский. - Война «обязательно завершится» и тогда «никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны».

Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова прокомментировала видеобращение Зеленского.

- Откровенное глумление, - заявила Дарья Васильевна. - Только так можно охарактеризовать обращение украинского президента Зеленского к жителям ДНР и ЛНР.

Дарья Морозова сделала заявление Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Омбудсмен Республики отметила, что свидетельством открытости и мирного настроя Украины может быть только полное прекращение огня и выполнение минских договоренностей.

- А пока все заявления и действия официального Киева – это провокации и самопиар, которые лишь увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной, - подчеркнула Морозова.

Морозова напомнила, что на прошлой неделе украинская сторона начало пропуск людей через свои контрольно-пропускные пункты на линии разграничения – без согласования с Республиками Донбасса.

- Этот шаг в полной мере отражает то особое внимание, которым нас намерена «осчастливить» киевская власть. Это ведь так гуманно – открывать границы, когда суточный прирост заболевших COVID-19 в стране уже превышает 12 тысяч человек. Это так заботливо – выпускать мам с грудничками в серую зону, хорошо зная, что со стороны Республик КПВВ не работают и иные решения даже не обсуждались, - сказала Омбудсмен ДНР.

Не остался в стороне законопроект, который уже находится на рассмотрении Верховной рады. В нем говорится о задержании и принудительном отселении граждан России в определенные на Украине места.

- По сути, таким образом киевская власть пытается легализовать концлагеря для русских, - говорит уполномоченный по правам человека Республики. - Так куда приглашает нас украинский президент? В изоляцию

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