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Политика

«Капитуляции не будет – никогда»: В ДНР отреагировали на предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе

Украина озвучила пункты «плана совместных шагов»
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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В ДНР напомнили, на каких условиях были подписаны Минские соглашения

В ДНР напомнили, на каких условиях были подписаны Минские соглашения

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике отреагировали на озвученные в Украине пункты «плана совместных шагов» по прекращению конфликта в Донбассе, среди которых передача контроля границы с Россией – незалежной и отмена выдачи российских паспортов.

- Новые предложения по урегулированию конфликта, которые украинская сторона озвучила 13 ноября, с достоверной очевидностью раскрывают истинные намерения Киева, - говорит советник руководителя общественного движения «Донецкая Республика» Андрей Бедило. - Несмотря на клятвенные заверения перед народом и зарубежными партнерами, Зеленский и его «слуги» не намерены выполнять обязательства по Минским соглашениям.

Бедило считает, что украинские представители в очередной раз пытаются подменить утвержденный резолюцией Совбеза ООН международный акт

- Но капитуляции не будет – никогда, - отметил представитель Республики. И если некоторые горячие головы на Украине забыли почему, Донбасс в любой момент готов им напомнить. Минские соглашения очертили границы допустимого компромисса, на который пошли Республики в условиях разгрома противника, чтобы прекратить кровопролитие и перейти к мирному решению конфликта.

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