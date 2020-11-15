В ДНР обсуждают вопросы реабилитации пациентов с ковидными пневмониями

Диагноз ковидная пневмония в ДНР ставят больше ста пациентам каждый день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главные врачи госпитальных баз для лечения пациентов с COVID-19 рассказывают, что ковидная пневмония не проходит бесследно. После ударной медикаментозной терапии соскочившие с кислородной поддержки пациенты сразу не могут вернуться к труду. Им нужна реабилитация.

КОРОНАВИРУС ПЕРЕТЕКАЕТ В ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

Скоро будет месяц как Глава ДНР Денис Пушилин поручил и.о. министра здравоохранения Александру Оприщенко организовать работу отделений для восстановительного лечения пациентов после острой стадии ковидной пневмонии. С таким предложением на совещании у Дениса Владимировича выступала главврач ЦГКБ №1 города Донецка Елена Баун.

- Одно из отделений для пациентов, которые нуждаются в дополнительной восстановительной помощи, планируется создать у нас, - сообщила телеканалу «Оплот» главный врач Республиканской больницы профессиональных заболеваний Елена Ляшенко. - Сейчас после получения отрицательного ответа тестирования на коронавирус из госпитальных баз выписывают домой, чтобы пациенты амбулаторно продолжили лечение. Но, к сожалению, наше первичное звено настолько перегружено пациентами, что участковые физически не могут, как следует, контролировать процесс восстановления еще не до конца оправившихся. Тяжелые формы коронавируса после себя оставляют серьезные последствия, в том числе фиброзные изменения легких («дыхательную» ткань замещает соеднительная. – Авт.).

Когда и как удастся организовать жизненно необходимую реабилитацию, пока неясно.

Маска – надежный способ защиты Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

КОВИД НАПОМИНАЕТ БОЛЕЗНИ ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В Рудничной больнице самая большая база физиотерапии в ДНР. С 2015 года крупнейший макеевкий медцентр благодаря гуманитарной помощи Российской Федерации был оснащен новым оборудованием для физиотерапевтического лечения. Однако оно не может использоваться для реабилитации пациентов, пока сама пандемия не спадет.

- Сейчас в нашем физиотерапевтическом отделении развернута палата интенсивной терапии с кислородной поддержкой. Да и весь кислород, который у нас есть, получают пациенты с тяжело протекающим воспалением легких, - сообщила главный врач Республиканской клинической больницы профзаболеваний.

Кроме того, в медицинском центре остановлена работа уникального барацентра.

- Надеемся, когда ковид пойдет на спад, заново запустим его, - говорит Елена Ляшенко. - Лечение в барокамерах под высоким давлением кислорода - это эффективный способ восстановления здоровья.

В Республике «кислородные» койки в дефиците Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Елены Григорьевны, изменения в легких у переболевших COVID-19 напоминают профессиональное заболевание шахтеров, много лет проработавших в запыленных забоях. Даже сам лан реабилитации ковидных пациентов очень похож на схему реабилитации пострадавших на производстве.

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