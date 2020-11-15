Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 ноября 2020 года: Число заразившихся ковидом приближается к 9 тысячам

За прошедшие сутки на «кислородных» койках оказался 21 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 8959 человек. Об этом сообщили в Минздраве ДНР.

- За 14 ноября проведено 369 исследований, из них выявлено 165 случаев заболевания (44,5%) и у 6 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За сутки выписано 3 человека. Кроме того, зарегистрирован 21 летальный случай – мужчины в возрасте от 43 до 84 лет и женщины в возрасте от 44 до 88 лет, - говорится в соощении.

Сейчас в Республике проходят лечение (стационарное и амбулаторное) 3973 пациента, выписаны 4174 человека, летальных случаев - 812.

За сутки выявлено 85 случаев пневмоний, на 33 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 54. Всего на лечении 2105 пациентов с пневмониями, из них 524 на кислородной поддержке (+21 за сутки).

Всего в мире на утро 15 ноября 54 329 104 подтвержденных заболевших COVID-19 (+125 679 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 15 ноября всего 535 857 инфицированных (+10 681 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.